'Geld voor zwerfjongeren is druppel op gloeiende plaat'

Blokhuis heeft ruim 1,2 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van de problematiek. Alleen al in Apeldoorn zijn er volgens Marco Betman van Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn 137 jongeren zonder woonruimte. 'En er zijn zes plekken', vertelt Betman.

Het geld is niet genoeg, vertelt Cziesso. 'Het bedrag van 1,2 miljoen moet wel verdeeld worden over alle gemeenten van het land. Reken maar om, dat is niet meer dan een dubbeltje per inwoner. In Apeldoorn komen wij 14 miljoen tekort op de jeugdzorg.'

Betman vertelt dat in heel Nederland 12.000 jongeren zijn zonder dak boven hun hoofd. 'Dat zijn jongeren die niet zo zichtbaar zijn. Het begint met woonruimte, als je dat niet hebt of het is onstabiel, dan wordt het heel moeilijk om je leven op orde te krijgen.'