Forum voor Democratie doet mee aan Gelderse statenverkiezingen

De nieuwe lijsttrekker is al twee jaar betrokken bij FVD en was in 2017 al kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is werkzaam bij de Nationale Politie, getrouwd en vader van drie kinderen. Volgens de partij heeft De Kok het inzicht en begrip dat 'nu vereist is voor een beter bestuur in Gelderland en in Nederland'.

Speerpunten

De Kok wil zich naar eigen zeggen inzetten voor de verbetering van de veiligheid en infrastructuur. Speerpunten van FVD in Gelderland zijn verder besteding van de ruim 4 miljard euro die de provincie opstreek met de verkoop van energiebedrijf Nuon. 'Dat geld komt nu niet ten goede aan de inwoners van de provincie', zegt De Kok. De partij zet ook graag een streep door het mestquotum dat veel Gelderse melkveehouders flink in de weg zit. Tot slot ziet de partij 'horizon-vervuilende' windmolens niet zitten.

'Ik heb al veel felicitaties ontvangen op het lijststrekkerschap', zegt De Kok, die zichzelf verder omschrijft als 'onderzoeker, wetenschapper en levensgenieter.' Hij is geboren in Woerden en woont inmiddels 14 jaar in Noordeinde, in het meest noordelijke puntje van Gelderland.

De verkiezingen voor de provinciale staten vinden plaats op woensdag 20 maart. Vorige week maakte de in 2016 opgerichte partij bekend ook mee te doen in Zuid-Holland en Zeeland.