Maarten Tjallingii gaat wielertalenten SEG begeleiden

De in 2016 gestopte wielrenner uit Arnhem wordt performance coach en gaat zich in die functie bezig houden met de persoonlijke ontwikkeling van de wielrenners. Daaronder valt ook de mentale begeleiding.

De SEG Academy is een ploeg die jaarlijks grote talenten aflevert. Thymen Arensman uit Deil zit nu nog bij SEG. Hij werd afgelopen jaar tweede in de Ronde van de Toekomst en derde in Parijs-Roubaix voor beloften. De bekendste exponent van de ploeg is Fabio Jakobsen uit Heukelum (foto), die vorig jaar de overstap maakte naar de profs van Quickstep en in zijn debuutjaar meteen zeven zeges boekte.

Tjallingii begon als mountainbiker en stapte daarna over naar de weg. Hij won in 2006 de Ronde van België. Zijn laatste jaren reed hij voor Lotto-Jumbo, waar hij vooral furore maakte met lange ontsnappingen en het jagen op de blauwe bergtrui in de Ronde van Italië, wat hem ook lukte op weg naar Arnhem in 2016.