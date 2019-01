Zelhems gezin pakt draad weer op: 'We leven nog gewoon hetzelfde'

'Je wordt een beetje geleefd', zegt de alleenstaande vader vanaf de bank, omringd door zijn kinderen. 'We krijgen mensen aan de deur en anderen bellen ons. Die hele publiciteit er omheen, het is leuk. We proberen er met de kinderen van te genieten. Ze gaan zelfs mee naar radiostations.'

'Wij leven nog gewoon hetzelfde'

Sinds de uitzending wordt het gezin bestookt met lieve reacties en hulp. Er is zelfs een crowdfunding gestart om de familie financieel te steunen. 'We weten ervan, maar we zijn er nog niet echt mee bezig', zegt de vader. Inmiddels is er meer dan 20.000 euro ingezameld.

Robert staat er desondanks vrij nuchter in. 'Wij leven nog gewoon hetzelfde, we hebben nog steeds onze schuld, die we nog steeds netjes afbetalen. We zien wel wat er gaat gebeuren en wat er komt. Ik neem nog steeds gewoon tweedehands kleren aan en ik probeer nog steeds iets te regelen wat betreft werk, want ik zit nog steeds zonder werk. Dus dat gaat gewoon allemaal door.'

Is Robert nu gelukkiger geworden? 'Ik ben niet gelukkiger, maar ik ben gelukkig zoals ik nu zit, met mijn kinderen. Gezond, en dat is al een hele rijkdom. En alles wat meegenomen is, is meegenomen en daar genieten we gewoon heerlijk van.'

