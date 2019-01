Conclusie trainingskamp: Vitesse is nog steeds wat zoekende

Op het trainingskamp in Portugal speelde Vitesse twee oefenwedstrijden. Tegen Wolfsburg werd hard verloren: 0-3. En tegen Livingston FC uit Schotland werd gewonnen: 3-2. Het spel in beide wedstrijden was niet zoals je hoopt: aanvallend en dominant. Maar kun je daar veel van zeggen? Nee, want het zijn maar oefenwedstrijden. Vitesse trainde bijvoorbeeld twee keer per dag, een pittig programma. Dat doen veel andere clubs niet op een trainingskamp. Daarnaast weet je nooit hoe goed je tegenstander voetbalt en hoe fris Vitesse zelf is.

In de wedstrijd tegen Livingston vrijdagmiddag zag je dat Vitesse zeker wel wat automatismen heeft ingebouwd. Er is deze week bijvoorbeeld veel getraind op crossballen, dat zag je dan ook regelmatig terug tegen de Schotten. Toch had Vitesse het, vooral in de eerste 30 minuten, moeilijk met de formatie waarin de tegenstander speelde. En de tegenstander was een middenmoter uit de Schotse competitie, dat is niet waarop je hoopt tegen dit soort tegenstanders.

'Veldspel hartstikke goed'

Aanvoerder Maikel van der Werff blijft positief. 'We hebben een goede week gehad met een goed resultaat in de laatste wedstrijd. Het is jammer dat we niet konden winnen van Wolfsburg. Ik denk dat we dit trainingskamp een goede basis hebben gelegd voor de 2e seizoenshelft. Het veldspel was vanmiddag hartstikke goed, daar moeten we mee door. We maakten twee mooie voetbalgoals en dat is wat we willen. Daarnaast hebben we ook goed druk gezet op verschillende momenten.'

Over het drukzetten heeft Van der Werff deels gelijk. Van de week werd daar op de training ook veel aandacht aan besteed, Vitesse leek het iets meer onder de knie te krijgen. Toch was er in beide wedstrijden nog niet heel veel van terug te zien. Het spel oogde vaak vlak. Het was niet heel aanvallend en met veel druk, maar het was ook niet verdedigend. Vitesse zoekt duidelijk nog.

'80 procent van de tijd spelen we zoals ik wil'

Dat beaamt trainer Leonid Slutskiy ook wel. 'Ik denk dat we 80 procent van de tijd spelen zoals ik wil. Het gaat dan niet zonder fouten, maar dat is ook mogelijk met jonge spelers. We spelen vaak op een normaal niveau, maar als er problemen zijn krijgen we stress en wordt het moeilijk. Dat hebben we dit trainingskamp niet echt kunnen zien, maar zonder stress hebben we ook niet veel grote problemen.'

De trainer denkt nog altijd dat Vitesse stappen kan maken. 'We zitten nog niet op onze 'final line', het is mogelijk om onszelf nog te verbeteren. Maar ik denk dat we zeker klaar zijn om weer door te gaan met de competitie. We zullen moeten strijden voor de vierde plaats.'