Vader van heldhaftige Naomi (9): 'Ik ben zo trots op haar'

Eigenlijk willen we het uit de mond van Mariska zelf horen. Maar die klinkt door de telefoon nog steeds een beetje ontredderd. 'Ik geef mijn vriend Chris even, want ik kan mij nu nog niet herinneren wat er precies is gebeurd.'

Chris weet dat maar al te goed. 'Ze was samen met ons dochtertje een cadeautje gaan kopen voor een kinderfeestje hier in Winterswijk. Naomi zag al op tijd aankomen dat het niet helemaal goed ging. Vlak voor de beddenwinkel aan de Ratumsestraat werd ze echt niet goed.'

Meteen 112 gebeld

Het kordate meisje onderneemt meteen actie. Chris: 'Naomi is naar binnen gerend en nam de medewerkers mee naar buiten. Zij hebben Mariska mee de winkel in genomen en haar daar op een stoel gezet. Toen kreeg ze pas echt een aanval', vertelt haar vriend.

Dit keer ging het om een flinke aanval, ook wel een insult genoemd. 'Ze heeft het elke maand wel een keer, maar meestal niet zo zwaar dat ze moet worden opgehaald door een ziekenwagen. Meestal is ze even buiten bewustzijn maar komt ze na een minuut of twee weer bij. Bij zo'n aanval als deze maakt haar lichaam stuiptrekkingen, heeft ze een krampachtige ademhaling en maakt ze rare geluiden.'

Schuim op de mond

'Dit was echt een zware aanval hoor. Ze is echt helemaal buiten bewustzijn geweest', zegt Chris, die erbij zegt dat echt schrikken was voor Naomi. 'Ze is nog steeds aangedaan. Maar ze wéét wat er moet gebeuren. Iemand erbij halen en meteen 112 bellen', zegt haar vader.

Maar dat is niet het enige. 'We hebben haar uitgelegd dat ze echt eerst hulp moet halen. Het is een meisje van negen hè, die legt een volwassen vrouw niet zomaar even op haar zij.' Ook heeft ze geleerd te zorgen dat haar moeder zich niet bezeert tijdens zo'n aanval. 'En dat de ademwegen vrij blijven. Dat is soms lastig omdat ze schuim op haar mond krijgt.'

Geen hulp bij opruimen

Over schuim gesproken, zo'n heftige aanval levert altijd veel rommel op. Van Nuenen: 'Mensen die zelf weleens epilepsie hebben meegemaakt, weten dat het bepaald geen schone bedoening is. We hebben de winkel aangeboden om te helpen schoonmaken, maar daar wilden ze absoluut niks van weten.'

Hij is blij met de spontane hulp van de medewerkers van beddenwinkel Klaas Vaak. 'Die mensen verdienen echt een hele grote pluim. Morgen ga ik ze een bos bloemen brengen', klinkt het enthousiast.

Gewoon naar feestje

De stoere Naomi is inmiddels weer bijgekomen van de schrik, vertelt haar vader. 'Ja hoor, die is vanavond gewoon springend en huppelend naar haar kinderfeestje toe', lacht hij.

Moeder Mariska moet het voorlopen even rustig aan doen. 'Ik weet nog niet of zij morgen mee gaat om dat bloemetje te brengen. Maar ik vermoed van niet', aldus Chris. 'Van zo'n aanval moet ze altijd even bijkomen. Ze krijgt dan ook altijd veel medicijnen om haar te verdoven en tegen de epilepsie.'