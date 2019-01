Honden bedreiging voor gladde slang, boswachter neemt maatregelen

De Waschkolk, zoals het gebied heet, maakt onderdeel uit van Natura 2000. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Waschkolk is tevens hondenlosloopgebied. 'Jarenlang hebben we dat gedoogd, maar het kan echt niet meer', zegt boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer. Hij is op pad met BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink. 'Vanaf komend voorjaar mogen honden hier alleen nog aangelijnd het natuurgebied in. Dan moeten de huisdieren net als hun baasjes op de paden en wegen blijven', vertelt Jasper.



Ook in januari nemen honden een frisse duik in de Waskolk.

Schapen wassen

De Waschkolk is onderdeel van natuurgebied Zandenbos. De Waschkolk dankt zijn naam aan de ven waar vroeger de schapen van de schaapskudde werden gewassen. Nu zijn het honden die een verfrissende duik nemen in de plas. Afgelopen zomer was voor boswachter Lennard Jasper de maat vol. Veel baasjes namen hun viervoeters mee naar de ven om de honden verkoeling te geven. Ook vogels en andere dieren hadden dat water door de extreme droogte toen heel hard nodig, maar deze dieren bleven door de aanwezigheid van de vele honden juist weg. 'De natuur hoort hier op de eerste plaats te staan, en niet de recreatie', vertelt Jasper. 'Daarom is het vanaf 15 maart niet meer toegestaan om honden hier te laten zwemmen.'

Alternatief voor de hond

Staatsbosbeheer zegt het belangrijk te vinden dat er ook na 15 maart een plek is in natuurgebied Zandenbos waar de honden los kunnen lopen. De komende maanden wordt rond de plek van het vroegere bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer daarom een nieuw hondenlosloopgebied aangelegd. De voormalige educatieve vijver wordt geschikt gemaakt voor honden om in te zwemmen.

De toekomstige zwemvijver voor honden in Zandenbos.

TIP! Genieten van de natuur vanuit de auto

Dwars door Zandenbos loopt een 8 kilometer lange rondweg die overdag toegankelijk is voor autoverkeer. Dit maakt het natuurgebied ideaal voor mensen die slecht ter been zijn. Langs de route is volop gelegenheid om de auto te parkeren en op een van de vele bankjes te picknicken of gewoon te genieten van de rust en de natuur. De weg is aangelegd in de jaren 60. Destijds werden meer van dit soort natuurwegen gerealiseerd, maar de meeste van deze routes zijn als gevolg van een veranderd natuurbeleid inmiddels weer verdwenen.

Dronebeelden van de Waschkolk:

Oorlogsverleden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog installeerde de Duitse bezetter een raketinstallatie in het Zandenbos. Er werden zo'n 200 raketten afgevuurd op de haven in Antwerpen. De actie was bedoeld om de aanvoer van de geallieerden te stoppen. De raketten misten doel en kwamen terecht op Gent.

