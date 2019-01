Opnieuw recordjaar voor Nijmeegs poppodium Doornroosje

De stijging is opvallend, omdat Doornroosje in 2017 ook al een recordaantal bezoekers welkom heette. Het plafond was daarmee dus nog niet in zicht, is nu gebleken. In het voorbije jaar wisten de muziek- en danceliefhebbers de weg naar Doornroosje opnieuw massaal te vinden, net als naar de aanverwante podia.

In pop- en danscafé Merleyn, dat sinds 2008 ook bij Doornroosje valt, was het vorig jaar ook een komen en gaan van bezoekers. De zaal aan de Hertogstraat trok in totaal 27.847 bezoekers, een stijging van bijna 10 procent.

'Het lukt steeds beter'

De tijden zijn goed, beaamt directeur Toine Tax. 'Het lukt steeds beter om op meer plekken in de stad te programmeren. Doornroosje is natuurlijk maar één plek waar we dingen organiseren. Er zijn er veel meer. We werken inmiddels samen met de vereniging, de schouwburg, de festivals in de stad en het openluchttheater. Op die manier blijft het aanbod maar komen.'

Iedere dag iets leuks

De bezettingsgraad van Doornroosje en Merleyn is op dit moment zeer hoog, zegt de directeur. Toch zeggen de cijfers hem niet alles. Tax hoopt toe te groeien naar een tijd waarin er iedere dag iets te doen is in Nijmegen. 'We zijn niet op zoek naar een maximum aantal bezoekers. Er moet iedere dag iets leuks zijn in de stad. Dan ben je levendig en hoeft niemand meer na te denken wannéér er iets is, maar alleen waar vandaag iets leuks te vinden is.'