Nijmeegse band Navarone over The Voice: 'Vanuit het niets enorm presteren'

'Wat ons doel is met The Voice? Winnen! Vijftigduizend euro en een clip opnemen in Zuid-Afrika!', lacht zanger Merijn van Haren. 'Nee kijk, wij zijn al ruim tien jaar samen en het gaat hartstikke goed. Maar toch zijn er nog mensen die ons niet kennen. En rockmuziek is sowieso op dit moment niet zo populair. Er zijn weinig platforms zoals The Voice waar we onze muziek kunnen laten horen.'

Andere naam

En het maken van die muziek begon dus al jaren geleden. Merijn en gitarist Kees Lewiszong speelden al samen, in eerste instantie onder de noemer Overthrow. Kees: 'Tot we in het voorprogramma van de Golden Earring mochten staan en Barry Hay zei dat er een andere naam moest komen. Overthrow bleek online met name te leiden tot sites over regeringen omverwerpen en kalasjnikovs aanschaffen. Hay stelde toen The Guns of Navarone voor, naar de film. Daar hebben we de guns nog afgehaald.'

(tekst gaat verder onder de video)



Nieuw album

Nu, jaren later, staat Navarone op het punt om te gaan touren met hun nieuwste album Salvo, dat eind november 2018 verscheen. Op 16 februari staan ze in het Arnhemse Luxor. Kees: 'Daar kun je nog bij zijn als je wilt, er zijn nog een paar kaarten.' Hoe de mannen het na al die jaren nog zo goed uithouden met elkaar? Gitarist Roman Huijbreghs: 'Het is net als in een huwelijk of relatie, onze band verandert ook. De verhoudingen verschuiven, er zijn soms meningsverschillen, maar onder de streep hebben wij een superloyaal broederschap met elkaar.'

Beamer

En dat broederschap kijkt straks gezamenlijk naar hun battle in The Voice. Althans, bijna gezamenlijk: drummer Robin en bassist Bram zijn er niet bij. 'We hebben een beamer geleend en snel een abonnement geregeld', besluit Roman.