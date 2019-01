Sjoerd Weikamp euforisch na theater-voorstelling De Graafschap

Met Veur Altied zorgde de club voor een inkijkje in het echte Superboerengevoel. "Het was in Amphion in Doetinchem, dat we voor de gelegenheid maar even omgedoopt in D'Ramphion", vertelt Sjoerd Weikamp, lid van de Raad van Commissarissen van de club en presentator van de avond.

"Het idee is ooit ontstaan bij een lunch die typisch Achterhoeks zo lang duurde, dat er ook flink bier werd gedronken. Na twaalf bier bedachten we dit. Veur Altied, een prijzenkast vol verhalen. Want die kun je niet laten zien, dat moet je vertellen. Het was geweldig. We bleven weg bij die spaarzame prijzen die we hebben gehaald. Het ging om de mensen. Cor Peitsman, een legendarische spits, speelde de opa van de negenjarige Stef."

Kippenvel

"Het was precies wat de mensen hier graag willen. Er waren heel veel kippenvel-momenten. Alleen al de opkomst met de tune, iedereen begon meteen te klappen en Boeren te roepen. De Graafschap is rauw, met bier, maar ook gezellig met de kinderen mee naar het stadion. En zo was het ook in het theater. De rauwheid blijft, maar de ziel van de club is ook blootgelegd. En een prachtig eerbetoon aan onze trainer waarmee we ongeslagen kampioen van de eerste divisie werden: Simon Kistemaker. Hij staat voor alles waardoor wij verliefd zijn geworden op deze club. De boerenbruiloft, d'ran. Prachtig, we krijgen nog steeds overweldigende reacties."