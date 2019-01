Nijmeegse hoogleraar: 'Makers Nashville-verklaring onderschatten de gevolgen'

De Nederlandstalige versie werd eerder deze maand opgesteld en uitgebracht. 'Het is - denk ik - ontstaan als een intern document. Het was met name bedoeld om de opvattingen over de kwesties die in het document behandeld worden, richting de eigen achterban helder te maken', zegt Nissen in De Week van Gelderland.

Buiten de kerken

Volgens de hoogleraar, die sinds 1998 is verbonden aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, merkten de initiatiefnemers dat de opvattingen van jongeren in hun midden veranderden. 'Dat wilden ze bezweren met dit document. Maar de Nashville-verklaring is vervolgens tot ver buiten die kerken terechtgekomen. Dat hebben ze niet voorzien', aldus Nissen.

In de verklaring laten geestelijken zich uit over het huwelijk, homoseksualiteit en gender. Dat leidde tot flink wat opschudding in de samenleving. Meerdere kerken zagen zich genoodzaakt een standpunt in te nemen over de tekst. De ontstane ophef verbaasde Nissen wel enigszins, zegt hij.

'Afkeurende reacties logisch'

'Het verraste me dat de gedachten in een kleine hoek van protestants Nederland zo'n commotie veroorzaakten', zegt Nissen. Tegelijkertijd denkt hij dat de initiatiefnemers er ook wel op hadden kunnen rekenen dat er flink zou worden gereageerd. 'Als je naar buiten komt met zo'n verklaring kun je verwachten dat er geschrokken en afkeurend op wordt gereageerd. De opvattingen in de Nashville-verklaring staan ver af van de hoe de mensen denken over het huwelijk, seksualiteit en gender.'

De stelligheid en zekerheid die uit de Nashville-verklaring spreekt zette Nissen ook aan het denken. Het levert namelijk nauwelijks een bijdrage aan de discussie, zegt de hoogleraar. 'Iedereen die anders denkt dan wat in de verklaring staat, zit fout. In behoudende protestantse kringen wordt gezegd: je mag homo zijn, maar je mag het niet doen. Deze verklaring zegt echter: als je voor homoseksualiteit kiest, ga je in tegen de orde die God in de schepping heeft aangebracht.'

Geen kerkscheuring

Nissen denkt dat de opschudding in kerkelijk Nederland niet zal leiden tot een kerkscheuring. 'Wat ik eerder zie gebeuren is dat mensen die zich niet herkennen in het standpunt van hun kerk, besluiten van kerk te veranderen. 'Als de spraakmakende figuren in mijn kerk er zo over denken, weet ik dat ik daar niet welkom ben', is dan de gedachte.'