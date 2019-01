Alblas traint weer pijnvrij mee bij NEC

Dat zei de 24-jarige doelman in De Week van Gelderland. "Ik heb vandaag voor het eerst een volledige training met partijspel meegedaan. Dus ik sta hier met een grote glimlach. Ik ben pijnvrij, alleen even afwachten hoe de knie nu reageert. Ik bekijk het per week. Ik ben tegen Go Ahead door die knie heen geklapt. Toen is er een kijkoperatie gedaan en daarna was het revalideren. Het was pijnlijk om toe te moeten kijken, terwijl je daar zelf had willen staan. Ik ben nu bijna terug. Zodra de trainer en de medische staf zeggen dat ik er klaar voor ben, keer ik terug."

NEC is net terug van het trainingskamp in Spanje. "Goed om met elkaar een nieuwe start te maken. We hebben vijf dagen over voetbal kunnen praten en andere dingen ook. We hebben tegen Hannover een prima wedstrijd gespeeld. Een team vol energie en we zeggen elkaar waar het op staat. We hebben nu maar één keuze. Alle koppies bij elkaar krijgen, want we hebben alle vertrouwen in elkaar. De stemming is goed, die is ook altijd goed geweest. Zelf heb ik zeker geen spijt van mijn keuze voor NEC."