Apeldoornse scholieren terug uit Oostenrijk: 'Fijn dat ze veilig thuis zijn'

De afgelopen week verbleven de tientallen leerlingen samen in Oostenrijk om te skiën en snowboarden. Familieleden en vrienden drukten ze vooraf op het hart voorzichtig te zijn. De berichten over verdere sneeuwval en dreigend lawinegevaar maakten de thuisblijvers bezorgd. 'Sommige familieleden zeiden van tevoren al dat we niet moesten gaan, maar we zijn toch gegaan. En het was geslaagd!', zegt Gideon van Gorp.

Klasgenoot Bo Wever beleefde ook een mooie week in Oostenrijk. 'Ik kreeg wel appjes en belletjes van familie, of het wel goed ging. Wij hebben niet zoveel last gehad van de sneeuw, maar er waren op de terugweg wel veel ongelukken. Verder hebben we er vooral van genoten', zegt ze.

Bus vast

De terugreis begon moeizaam omdat hevige sneeuwval het bijna onmogelijk maakte om weg te komen. Ook toen de leerlingen de handen uit de mouwen staken lukte het nog niet. Met wat oponthoud kon de bus uiteindelijk toch wegrijden.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Met een uur vertraging kwamen de scholieren donderdagochtend weer aan in Apeldoorn, waar hun ouders ze opgelucht in de armen sloten. 'Het is toch wel fijn als-ie dan weer veilig thuis is', zegt een moeder dankbaar.

Het extreme winterweer in de populaire skigebieden in Oostenrijk houdt nog even aan. In Tirol sneeuwt het de komende week nog zeker vijf dagen en in het Salzburger Land zijn de vooruitzichten vergelijkbaar. Ook ligt er in de meeste bekende skigebieden 2 tot 3,5 meter sneeuw.

Voorzichtig op de piste

Martin Bouwmeester uit het Gelderse Hengelo zit sinds zaterdag met een groep van zeven man in Saalbach, in het Salzburger Land. 'We zijn elke dag op de piste geweest, maar er stond veel wind en er lag veel sneeuw. We hebben wel redelijk veel kunnen skiën, zo'n 15 à 20 kilometer per dag. Maar niet altijd met snelheid, want je ziet de diepte niet.'

(de tekst gaat door onder de foto)

Saalbach eerder deze week. Foto: Martin Bouwmeester

Zolang je niet offpiste gaat, is er volgens Bouwmeester weinig aan de hand. 'Wij blijven netjes op de piste of er een paar meter naast. We maken niet zelf een route.'

Zaterdag gaat de groep weer terug, dan zit het weekje erop. Er is meer sneeuw op komst. 'We kregen het advies om 's morgens tussen vier en zes terug te gaan, dus dat doen we. Op de terugweg verwacht ik geen gekke dingen.'

Foto: Martin Bouwmeester