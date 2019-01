Verder op weg naar 2020- van de redactie.

Het komend jaar wordt een druk jaar met talloze herdenkingen onder het kopje '75 jaar'. Te beginnen op 22 februari, wanneer het 75 jaar geleden is dat Amerikaanse bommenwerpers hun dodelijke last boven Nijmegen afwierpen. Maar ook 2 oktober, de dag waarop 75 jaar eerder de mannen van Putten werden afgevoerd. En wat te denken van de derde week van september, de week van operatie Market Garden. Voor het zuiden van ons land en provincie betekende het de langverwachte bevrijding, maar voor het noorden het begin van een lange, ellendige oorlogswinter, waarin meer dan tweehonderdduizend Gelderlanders huis en haard moesten verlaten. Via ons platform zullen we u van deze herdenkingen verslag doen. Via de website, onze facebookpagina en onze eigen kanalen op Youtube en Instagram en natuurlijk op TV. Hierbij al vast een voorproef van wat u te wachten staat:

"75 Jaar" op tv.

Daarnaast komen er dit jaar twee nieuwe series op televisie. Vanaf maandag 25 maart kijken we in 11 afleveringen terug hoe we met de lessen van de oorlog zijn omgesprongen. Wat maakt dat herdenken en vieren , 75 jaar na de historische gebeurtenissen, ogenschijnlijk steeds belangrijker worden? Op 4 mei, Dodenherdenking, en 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn er speciale uitzendingen vanaf het Ereveld in Loenen en vanuit Wageningen, de stad van de Bevrijiding.

Remember september

De maand setember staat helemaal in het teken van 75 jaar Market Garden, met een serie bijzondere uitzendingen vanaf locatie en heel veel herdenkingen. Want al wordt het aantal mensen dat de oorlog zelf heeft meegemaakt elk jaar kleiner de relevantie van wat die oorlog ons geleerd heeft wordt met ieder jaar groter.

De geschiedenis levend houden, laten zien wat voorafging aan de vrijheid waar we nu al bijna 75 jaar van mogen genieten, dat is wat we ook komend jaar zullen doen. Op weg naar 2020!