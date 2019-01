Bartjan repareert auto's voor minima

'Veel mensen leven toch op een minimaal inkomen en kunnen een autoreparatie bij een garage niet betalen', aldus Tijman. 'Ze hebben wel een auto nodig voor werk, invaliditeit of kinderen, maar hebben niet het geld om een reparatie te laten doen. Ik schiet ze dan te hulp.' Die hulp blijkt meer dan welkom en wordt door zijn klanten erg gewaardeerd. 'Er was iemand die zijn auto had laten maken en een maand later had ze het geld bij elkaar gespaard wat ze over had. Het was maar vijf euro, maar het doet zoveel. Daar doe je het voor.'



Dat Bartjan er maar weinig mee verdient, dat maakt hem maar weinig uit. Hij wil mensen helpen en het geloof is daarbij erg belangrijk. 'Ik ben zelf christen en ik geloof ook wat Jezus gezegd heeft. Heb elkaar lief en zorg voor elkaar. Op deze manier breng ik dat in praktijk.' Voorlopig kan hij nog wel even vooruit met zijn Budget Garage, maar alle hulp is welkom. 'Ik blijf op zoek naar donaties, want ik ben er nog lang niet aan materialen.'