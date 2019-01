Geen warme maaltijd voor Doesburgse ouderen

Onderhandelingen met de leverancier van de maaltijden liepen stuk. De bewoners krijgen alleen een magnetronmaaltijd aangeboden in plaats van een maaltijd in het restaurant.

Een grotere groep oudere bewoners van het complex was gewend samen met anderen koffie te drinken in het restaurant en ‘s avonds gezamenlijk te eten. Nu deze voorziening is weggevallen, maken familie, mantelzorgers en zorgverleners zich ernstig zorgen om deze groep.

'Misschien eten ze dan helemaal niet'

SP-raadslid Nicole Hammink: 'De emoties zijn hoog opgelopen. De bewoners eten niet als ze alleen zijn, ze hebben geen magnetron of weten niet hoe deze werkt en slaan daarom hun maaltijden in het weekend helemaal over. Als ze in hun eentje moet eten, eten ze misschien helemaal niet. Het gezamenlijk eten is ook een goede remedie tegen eenzaamheid.'

Geen oplossing

Sinds oktober hebben de werknemers van leverancier Circulus-Berkel op vrijwillige basis de maaltijden in het weekend bereid. Nu is daar een gedwongen eind aan gekomen. Vanaf maart aanstaande gaat de keuken helemaal dicht en zijn er zelfs op weekdagen geen maaltijden meer te krijgen. Hoewel het al maanden bekend was dat dit probleem zich voor zou doen, is er geen oplossing bedacht voor bewoners die afhankelijk zijn van de maaltijdverstrekking.

De SP in Doesburg eist dat de wethouder per direct zorgt dat de ouderen in het weekend weer gezamenlijk kunnen eten.