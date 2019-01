Bijzonder transport in Velp; 44 bomen verhuizen naar nieuwe plek

In alle vroegte werden maandagochtend de eerste bomen uitgegraven op hun oude stekje en weggetakeld met een grote vrachtwagen. Daarmee werden ze met maximaal drie bomen tegelijk naar een nieuwe plek gebracht om daar weer te wortelen.

Een hele operatie, weet ook Dirk Doornebal van de Bomenbank. 'Dit zijn inderdaad beste operaties, maar wij doen dit al jaren', licht hij toe. Toch ziet hij de laatste jaren wel een verandering. 'Waar we vroeger na dertig jaar soms besloten om een boom te kappen en dan maar een hele nieuwe te planten, kijken we nu veel meer om ons heen. We zijn veel meer circulair bezig. Als er ergens een rij bomen weg moet, dan kijken we of we ze elders kunnen planten', aldus de bomenexpert.

De bomen die maandag in Velp op transport gaan, staan al een aantal jaar op hun plek in De Beemd. Doornebal: 'Ze hebben daar te weinig ruimte. Eigenlijk hanteren we 10 meter tussenruimte als norm. Dan kan een boom vrij groeien. Vroeger werd daar helemaal niet zo over nagedacht. Nu kijken we gelukkig meer naar de lange termijn.'

Niet over één nacht ijs

Het verplaatsen van een boom gaat niet over één nacht ijs. 'Het is niet zo dat je op de ene plek een boom uit de grond tilt, op de andere plek een gat maakt en die boom erin stopt', verheldert Doornebal. 'Deze bomen zijn al uitgegraven en de wortels in de kluit zijn al voorbereid. Ook op de plek waar ze worden herplant, is er al voldoende water en voeding in de bodem gedaan, zodat de bomen daar ook echt goed verder kunnen leven.' Als de operatie na twee weken is voltooid, zal er in overleg met de gemeente nog drie jaar lang nazorg worden verricht.

Op de Nordlaan worden in totaal 14 bomen geplant. Aan de Daalhuizerweg komen er 25 en in de berm langs de parallelweg van de Arnhemsestraatweg plant de gemeente vijf nieuwe bomen. Het verkeer zal hinder ondervinden van de werkzaamheden, maar dat zal een stuk minder oponthoud veroorzaken dan de eerdere werkzaamheden rond de herinrichting. Borden geven weggebruikers het advies een andere route te kiezen.