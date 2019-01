Market Garden-veteraan (97) op zoek naar liefde

In 1944 vocht Richard voor de Engelse special forces tijdens de Slag om Arnhem. Nu, bijna 75 jaar later, steelt hij de harten van velen in een populaire datingshow.

Als je Richard zo ziet, zou je niet verwachten dat het een man van 97 is. Zo zit hij vlak voor zijn afspraakje in het Channel 4-programma First Dates via zijn telefoon nog druk te videobellen met zijn kleindochter en kan ook zijn date niet geloven dat Richard al ver in 90 is. Hij heeft er zelf wél een goede verklaring voor. 'Ik was 27 toen ik uit het leger kwam en ik was het meeste van mijn jeugd kwijt. Ik denk nog steeds dat ik een jonge man ben. Mijn lichaam niet maar mijn brein wel.'

Richard zijn date, de 79-jarige Ruth, die zelf nog altijd full-time aan het werk is, is naast haar drukke leven toch nog op zoek naar een man. Ruth is echter ook zichtbaar geëmotioneerd als Richard vertelt over zijn verleden in het leger. 'We hielden stand bij deze brug, de brug van Arnhem. Er waren Duitsers, SS'ers met tanks, en we waren op onszelf aangewezen. We hebben nooit een kans gehad.'

Vorige week zond BNNVARA de complete aflevering uit. Hoe de date tussen Richard en Ruth afloopt zie je hier!