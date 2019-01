NEC-trainer De Gier weet dat zondag alles bepaalt

Maar trainer Jack de Gier beseft dat zondag tegen Eindhoven allesbepalend is. "Dat is weer het meetmoment. Het gaat om de punten en daar word je op afgerekend. Maar we hebben dinsdag en woensdag getraind en donderdag vrij gehad. En nu trainen we naar de wedstrijd toe. Ik merk wel dat we de frisheid die we hebben opgedaan op het trainingskamp een vervolg hebben kunnen geven."

Braken niet bij selectie

Spits Sven Braken zit dit weekend niet bij de selectie, maar De Gier sluit zijn rentree zeker niet uit. "Er spelen op het moment wat dingen om Sven heen. En hij is natuurlijk niet mee geweest op trainingskamp. Dat betekent dat ook hij de test heeft gehad die de andere spelers al in Spanje hebben gehad. Van daaruit starten we met een individueel programma om hem zo snel mogelijk aan te laten sluiten. Sven traint nu een paar dagen met Jong NEC en zal ook een oefenwedstrijd spelen en dan langzaam aan weer instromen."

Van Duin of Zelenika

De trainer moet ook wat keuzes maken. Norbert Alblas is nog niet fit, dus staat Marco van Duin of Oliver Zelenika onder de lat. "Dat hebben we als staf wel bepaald, maar we hebben ook besloten trainingen, morgen ook nog. Dus de definitieve keuze leggen we morgen pas bij de jongens neer. Niet omdat we er nog niet uitzien, maar meer om iedereen scherp te houden. Tom Overtoom heeft in Spanje tegen Hannover maar een half uur gespeeld, dat was afgesproken. Dat had te maken met zijn trainingsprogramma om hem klaar te hebben voor de wedstrijd tegen Eindhoven."

Metingen bij spelers

Performance manager Michael Lindeman doet ondertussen allerlei metingen bij spelers. "Ja, dat is lange termijn. Voor de korte termijn proberen we frisheid, besef en bewustwording neer te leggen bij de spelers. Daar zijn we elke dag mee bezig. Uit voetbaltrainingen kunnen we ook specifiek dingen halen en ze daar beter mee maken."