Expositie "Stad in As". Schilderijen van Ans van As- Berendsen

Datum: De expositie wordt geopend op 12 januari en loopt tot en met 24 februari

Geopend: di t/m za 10-17 uur zondag 13-17 uur

Locatie: Stadsmuseum Doetinchem, Burgmeeester van Nispenstraat 2 Doetinchem

Informatie:

Ans van As-Berendsen (1934) was een meisje van 11 jaar in Doetinchem toen haar geboortestad werd getroffen door drie noodlottige bombardemente. Op 19, 21 en 23 maart lieten Britse bommenwerpers hun dodelijke last vallen en werd het historische centrum van de stad voorgoed verwoest. Bij dat bombardement kwamen 130 inwoners om het leven. Ans verloor haar beste vriendinnetje. verloor Ans haar vriendinnetje. Een week later, op 1 april, werd Doetinchem door de Canadezen bevrijd. De traumatische ervaring van toen werd verwerkt in een serie schilderijen die ze aan het Stadsmuseum Doetinchem heeft geschonken.