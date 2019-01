Richèl Hogenkamp: top 100 is zeker weer mogelijk

Hogenkamp verloor in Melbourne in de derde en laatste kwalificatieronde van de Belgische Ysaline Bonaventure: 4-6, 3-6. 'Het waren twee setjes, maar ik heb wel het gevoel dat er meer inzat. De eerste set was gewoon één breakje, met aan beide kanten goede servicegames. En in de tweede set waren er zeker wel mogelijkheden. Dan moet je ook een beetje het geluk aan je zijde hebben.'

In de tweede set gaf Hogenkamp een 3-0-voorsprong uit handen. 'Ik vond het vooral haar verdienste. Het enige wat ik me kan verwijten is de game op 3-3, dat ik 4-3 achter kom. Maar bij die andere games zat het net even tegen op wat belangrijke punten. Zij komt ook gewoon met een paar goede ballen op goede services van mij. Het is een speelster die heel drukvol speelt en dat blijft doen als ze achterstaat.'

Hogenkamp had uiteraard gehoopt dat ze het hoofdtoernooi zou halen, maar ze is vooral blij dat ze weer twee goede wedstrijden heeft gespeeld. Vorig seizoen werd overschaduwd door de ziekte van haar moeder, die in augustus overleed. Hogenkamp liet de US Open schieten en speelde ook daarna weinig. 'Ik sta nu weer met plezier op de baan. Ik merk dat mijn focus weer grotendeels op tennis kan liggen. Ik kan weer genieten van het spelletje.'

'De resultaten gaan weer komen'

Zit een snelle terugkeer in de top 100 erin? 'Op dit moment ben ik er nog niet echt mee bezig. Ik ben er vooral mee bezig om de dingen die ik off-season heb getraind om te zetten naar de wedstrijden. Ik geloof erin dat als dat goed gaat de resultaten ook weer komen. En dat ik weer omhoog kan gaan op de ranking. En of dat uiteindelijk weer de top 100 is? Ik denk het wel.'

Ze gaat verder: 'Ik denk dat ik de mogelijkheden heb om mezelf te verbeteren en daar terug te keren. Als ik zie hoe ik toen speelde, denk ik zeker dat dat weer mogelijk is. Maar zoals ik er nu voorsta, zijn er nog dingen die gewoon beter moeten en zeker het vertrouwen moet groeien, ik moet wedstrijden winnen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. De fouten die ik vandaag maakte, zullen dan minder worden of niet meer gebeuren als ik goed in mijn vel zit en dat vertrouwen heb.'

Naar Singapore

De volgende halte is Singapore, waar ze twee toernooien speelt. 'Daarna ben ik thuis en is het nog even afwachten wat het Fed Cup-team wordt. Dus wellicht Fed Cup in Den Bosch en daarna is er een optie om drie weken naar Japan te gaan of in Europa te blijven. Het hangt ervan af wat de acceptatielijsten zijn en welke toernooien qua inschrijving het beste in het schema passen.'