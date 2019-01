Huntenpop doel voor Plork en de Aannemers

'Huntenpop, natuurlijk', aldus basgitarist Aannemer 1. 'Dat is het feestje waar we al een hele tijd willen staan.' Plork is het met zijn basgitarist eens: 'Die ontbreekt nog wel op ons lijstje. We hebben Zwarte Cross een aantal keer gedaan en dat is ons goed bevallen, maar Huntenpop zou daar heel goed bijpassen.'

De reden voor hun stoppen was volgens Plork en de Aannemers het aantrekken van de bouw, maar er blijkt toch een andere voorname reden te zijn voor de heren om te stoppen. 'Plork staat voor: prettig lichaam, ontzettende rotkop', aldus de basgitarist. 'Maar naarmate mannen ouder worden, worden ze knapper. Dus nu gaat onze naam niet meer helemaal op. Het lichaam bij hem is ook beter geweest, daar is nu toch wel iets meer een buikje gekomen. En die kop, die wordt eigenlijk steeds mooier.'



In de zestien jaar waarin de heren het hele land doortrokken is er volgens de band een duidelijk hoogtepunt. 'We gaan het nu ook afronden met de vier jongens waar we zestien jaar geleden ook mee begonnen zijn en dan is het ook mooi geweest', aldus Aannemer 1. Plork en de Aannemers zijn op dit moment druk bezig met het plannen van een afscheidsconcert. 'Waar en wanneer, dat weten we nog niet helemaal precies', aldus Plork. 'Maar dat gaat zeker gebeuren. Ook in een zaaltje waar mensen vanuit alle windstreken ons nog een keer in actie kunnen zien.'