Blog De Graafschap in Catalonië Dag 5; het bezoek van Bouwman en stappen met sponsors

Bij de laatste training in Spanje op vrijdagochtend mogen ook de geldschieters het veld op. Naast Hidde Jurjus poseren de sponsoren Annemarie te Pas en Eric Heersink

Met een bescheiden potje voetbal na een 'verplicht' avondje stappen werd vrijdagochtend een fraaie punt gezet achter een geslaagd trainingskamp. Sponsoren deden hun best een beetje op te boksen tegen de moegestreden profs. Ook collega Mark van Steenbergen van De Gelderlander meldde zich al vroeg in het gezelschap en liet de spelers nog even zien een aardige bal te kunnen trappen.

Na een (zeer) korte nacht lopen spelers en sponsors uit tijdens de laatste training

De wind speelde De Graafschap flink parten tijdens het oefenduel dat donderdagmiddag met 4-3 werd gewonnen.

Henk de Jong gaf zijn spelers, zoals hij dat vaker deed, op de laatste avond de ruimte om lekker los te gaan, een biertje te drinken en nog eens extra aan de teamgeest te werken. 'En het eerste dat we morgen gaan doen op de training is een kopoefening', grapte de coach tijdens in zijn speech van het gezamenlijk diner waar iedereen door elkaar heen aan tafel zat.

Verbazing en bewondering is er ook tijdens dat gezamenlijke diner. Een goochelaar (zie foto boven) meldt zich tussen de spelers en tovert een scala aan listige trucs uit zijn mouw. Of de extra kaarten, niemand snapt er een fluit van, ook echt uit zijn jas komen blijft uiteraard een groot geheim. Het plezier is er echter niet minder om aan tafel.

Leuk was ook het bezoekje van Koen Bouwman aan De Graafschap. De wielrenner van Jumbo onderbrak zijn training van zes uur in de Catalaanse heuvels voor een ontmoeting met onder meer Hidde Jurjus en Henk de Jong. Jurjus en Bouwman zaten in Doetinchem in dezelfde klas en ruilden voor de camera's hun tenue.

De Jong was er als de kippen bij om de talentvolle coureur uit te nodigen in het hotel voor een kop koffie. 'Deze wind heb ik hier alleen nooit eerder meegemaakt', liet Bouwman weten. De Ulftenaar woont ongeveer 150 dagen per jaar in Girona als buurman van Robert Gesink. 'Ik leg nu de basis voor het nieuwe seizoen. Dat betekent ongeveer zes uur trainen per dag. Dus dan doen we dat.'

Matig niveau

De spelers van De Graafschap trainen dan misschien wat korter, een hoop arbeid is zeker verricht in dit prachtige gebied. Zo liet de shuttle-run test deze week zien dat er voldoende karakter in de selectie zit (El Jebli en Thomassen bleken na een slijtageslag de sterksten) en ook tijdens andere sessies ontbreekt het niet aan inzet. Dat het spel nog wel veel verbetering behoeft, is ook geen geheim. Dat bleek ook in Spanje. De oefenwedstrijd tegen Girona B was van een matig niveau, hoewel de koude, stormachtige wind zeker van invloed was.

Afscheidsspeech

Vanavond slapen de spelers weer in hun eigen bed. Aan het eind van de middag zet het vliegtuig vanuit Barcelona weer voet op Hollandse bodem. Conclusie mag zijn dat het trainingskamp, zeker op deze prachtige locatie, voor herhaling vatbaar is. Dat onderstreepte de altijd optimistische directeur Ostendorp bij zijn afscheidsspeech nog maar eens richting het hotelmanagement. De Graafschap trof goed weer, een prettig hotel en een uitstekend veld. Daarmee moet de basis gelegd zijn voor een inhaalrace, te beginnen op 20 januari tegen Fortuna Sittard.