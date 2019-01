Bodemonderzoek mogelijk vervuilde grond van start, bewoners ontstemd

De omstreden partij grond is afkomstig van afvalverwerker Vink, ook uit Barneveld. Delen van die partij zijn eveneens gebruikt in Ede, Achterberg, Nijkerk en Apeldoorn. De omwonenden van de plekken waar onderzoek wordt gedaan, worden daarover per brief geïnformeerd.

De gemeente Barneveld heeft twee maanden geleden besloten dat de onderste steen boven moet komen en twee ingenieursbureau's ingeschakeld. Royal Haskoning voert het bodemonderzoek uit en Arcadis controleert de werkwijze van Royal Haskoning.

Er worden op 132 locaties in Barneveld boringen verricht. Daaruit worden 100 monsters geselecteerd en geanalyseerd op verdachte stoffen. Dat aantal kan hoger worden op basis van wat de onderzoekers op de locaties zien of wat er uit het laboratoriumonderzoek komt.

Grondwater

Hoewel er volgens de gemeente Barneveld geen aanleiding toe is, wordt ook het grondwater gecontroleerd. In de wijk Eilanden-Oost worden ook nog monsters genomen in een zestal kruipruimtes.

Het veldonderzoek had al eerder van start moeten gaan, maar tot nog toe waren de benodigde verkorte peilbuizen niet beschikbaar. Dat is volgende week wel het geval.

De gemeente Barneveld verwacht medio februari de resultaten van het veldonderzoek te kunnen presenteren.

Ontstemd

De betrokken bewoners reageren 'ontstemd' op het bericht van de gemeente Barneveld. Volgens de klankbordgroep van bewoners is het bericht over de start van het onderzoek verspreid zonder dat er overeenstemming over is. Verder is onder meer onbegrip over het feit dat alleen in de wijk Eilanden-Oost kruipruimtes gecontroleerd worden en niet in de wijk De Veller, waar de bewuste grond ook gebruikt is. De klankbordgroep wil weten of er ook getest wordt op metalen en oliën en ook kunnen aangeven bij de bemonstering aanwezig te zijn.

