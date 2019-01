Pas op, want hier wordt vaak geflitst

De Apeldoornseweg (N784) bij hectometerpaal 2.8 spant de Gelderse kroon. Door die locatie staat Arnhem op de zevende plek in de landelijke top tien. In 2018 is er zeker 92 keer gecontroleerd op de drukke weg richting de A12 en de A50.

In de top 100 staan meer locaties uit onze provincie, waaronder Ede, Nijmegen en Zevenaar.

Een overzicht van de populairste Gelderse flitslocaties:

7. N784 in Arnhem

25. N301 in Nijkerk

35. N310 in Otterlo

58. N336 in Zevenaar

61. Prins Mauritssingel in Nijmegen

66. Graafseweg in Nijmegen

88. Rijksweg in Ede

De Top 10 van Flitsmeister