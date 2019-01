Actiedag 'Elburg helpt Roeland' om zieke stadgenoot bij te staan

Op 23 december 2018 is de crowdfunding actie ‘Help Roeland, Stop PPMS’ officieel van start gegaan. Hij is een alleenstaande vader van twee zoons van 14 en 12 jaar. Roeland heeft PPMS. Hiervoor is geen behandeling in Nederland beschikbaar, daarom wil hij zo snel mogelijk naar Rusland. Zoals hij zelf zegt: ‘Mijn jongens hebben hun moeder al verloren, ik wil alles doen om ervoor te zorgen dat hun vader ze ziet opgroeien.'

Elburg leeft mee

Roeland heeft bijna zijn hele leven in Elburg gewoond. Om ook in Elburg ondersteuning te krijgen voor de actie heeft Ilonka Rietveld de hulp ingeschakeld van Kees Bruynes (de Loermeeuw) en Egbert Bos. Zij coördineren de actie ‘Elburg helpt Roeland’. Er zijn al veel sponsors voor de actie en inmiddels zijn er heel wat activiteiten in gang gezet. Dat is ook nodig. De kosten van de behandeling in Rusland bedragen € 75.000. De actie loopt voorspoedig, maar ze zijn er nog niet.

Actiedag Elburg helpt Roeland

Vandaar dat er een actiedag ‘Elburg helpt Roeland’ wordt gehouden op 15 februari. Die dag wordt er vanuit Restaurant De Haas in Elburg, vanaf 12 uur ’s middags via LOE Media (radio en televisie) live verslag gedaan van een afwisselend actieprogramma voor jong en oud, voor sponsors/donateurs maar ook voor inwoners en vrienden en bekenden van Roeland!

Het programma

De definitieve invulling van het programma volgt nog. Wat al vast staat, is:

12.00 uur officiële opening van de actiedag door de Loermeeuw

12.00- 16.30 uur inloop inwoners, vrienden, bekenden

donateurs en sponsors (bedrijven en verenigingen) presenteren zich

diverse rondes Rad van Avontuur

16.30-17.00 uur uitslag kleurplatenwedstrijd

17.00-18.00 uur uitslag grote verloting (prijzen onder meer kleurentelevisie, rondvlucht, BBQ)

18.00-18.30 uur optreden Smartlappenkoor ‘Vluchten kan niet meer’ uit Zwolle

18.30-20.00 uur veiling Elburg & Zwolle (prijzen gesigneerde PEC shirts, bonnen restaurant Librije,

schilderijen)

21.00 uur Afsluiting Dance Classics party 80’s and 90’s – zaal open

22.30 – 01.00 uur dj Rick van Velthuysen

Meer weten? Kijk op http://www.helproelandstopppms.nl/, of op Facebook De Loermeeuw/ Help Roeland Stop PPMS

