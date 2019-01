De regenboogvlag in Doetinchem gehesen

'Het is belangrijk om de vlag te hijsen door zo te zeggen dat slechts een deel van de kerken een onveilige plek is', aldus predikant Ina Veldhuizen van de Protestantse Gemeente Doetinchem. 'Doetinchem en heel veel andere protestantse gemeentes zijn ontzettend veilige plekken voor lhbt’ers. En dat wil ik met de vlag heel graag uitdragen.'

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel van de SP haakt hierop in, maar ziet ook een ander belang. 'Ik vind het heel mooi dat ze dat doet, maar dat neemt niet weg dat je als gemeente ook een signaal af moet geven.' Veldhuizen ziet vooral het belang voor de kerken. 'Ik vind dat de burgerlijke gemeente daar zelf een afweging in mag maken, want deze kwestie speelt binnen de kerken', concludeert de predikant.



Voor Ina Veldhuizen zit er extra lading aan de kwestie, omdat ze namelijk zelf op vrouwen valt. Ze heeft zich echter altijd gesteund gevoeld in de gemeente. 'Ik heb nooit een moment in deze gemeente gehad waarin ik me niet gesteund voelde als er iets speelde rondom homoseksualiteit. Het was zelfs voor de gemeente een pre om mij in deze plaats te beroepen.'

Omdat de vlag niet bij het Doetinchemse stadhuis wappert, neemt de SP donderdag zelf het heft in handen. 'We hebben zelf een vlag meegenomen en die vlag zullen we vandaag in ieder geval bij het stadhuis aan de bakfiets laten hangen', aldus Boerwinkel. 'Zo kunnen mensen zien dat er aan hen gedacht wordt.'



Doetinchem wilde na herhaaldelijk verzoek niet voor de camera reageren en verwees naar het eerder verschenen statement op internet.