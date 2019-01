Winterswijk presenteert nieuwe plannen voor cultuurkwartier

In het Cultuurkwartier moeten in ieder geval muziekschool Boogie Woogie en de bibliotheek komen. Daarnaast wordt er gekeken of ook de bioscoop zich kan vestigen in het nieuw te bouwen pand.

Muziekschool en bieb zien het helemaal zitten

René Vielvoije van muziekschool Boogie Woogie kan zich helemaal vinden in de plannen. 'Wij denken dat het meer leven in de brouwerij kan brengen in dat stukje. En de combinatie met de bieb lijkt ons heel sterk.'

Ook de bibliotheek is blij. 'Wij willen weer graag terug naar het centrum. Nu hebben we vooral een uitleenfunctie, maar een bibliotheek is tegenwoordig zoveel meer', zegt Ton Mengerink van Bibliotheek Oost -Achterhoek

Eigenaar bioscoop kritisch

Ronald Sasbrink Harkema is van de bioscoop Skopein en is kritisch. 'Wij zitten nu op en plek waar leven in de brouwerij is, hier komen nu veel mensen. Als je ons gaat verplaatsen, dan weet ik niet wat hier gaat gebeuren. Hier zal het dan rustiger worden.'

Daarnaast heeft de familie de afgelopen veel geïnvesteerd in vastgoed rondom de bioscoop. 'We zijn een familiebedrijf en we hebben 35 sociale huurwoningen daaromheen. Die hebben we aangekocht en de afgelopen jaren opgeknapt. Wat gaat daar mee gebeuren? Want als we moeten investeren in nieuwbouw, dan blijft daar geen geld meer voor over. Dus daar moet goed over nagedacht worden', aldus Harkema. Hij wil een verhuizing niet op voorhand uitsluiten.

Leefbaarheid belangrijk

Op dit moment zou het plan de gemeente één miljoen euro kosten. Het mag ook iets kosten, zegt wethouder Wim Aalderink: 'In de Achterhoek heb je Doetinchem en Winterswijk. Mensen komen hier graag naar toe omdat we allerlei voorzieningen hebben. Als we in de toekomst het aantal inwoners en bezoekers op peil willen houden, dan moeten we investeren.'

Theater niet naar Cultuurkwartier

Theater De Storm is niet meegenomen in de plannen. 'Dat komt omdat het niet nodig is, het theater zit op een goede plek met heel veel parkeergelegenheid. Er is onlangs nog geïnvesteerd', zegt de wethouder. Volgens hem is er geen noodzaak om het theater te verplaatsen. 'Maar als het een toevoeging is, dan moet je het niet op voorhand uitsluiten.'

Hoe verder?

De gemeenteraad neemt deze maand een besluit. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. 'Ik hoop dat in deze raadsperiode het pand opgeleverd wordt, want ik wil het graag openen', lacht wethouder Aalderink.

