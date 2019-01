Kunstwerk met militaire precisie uit Apeldoornse schoolmuur gehaald

De oude kleuterschool staat op de nominatie om te worden gesloopt. De wijkraad en de buurtvereniging wilden het werk, dat inmiddels enigszins verscholen stond achter de struiken, behouden zou blijven. De gemeente sloot zich daarbij aan en dus legde Apeldoorn een maand geleden contact met restaurateur Johan Venema uit Apeldoorn.

'Ze vroegen of wij dit kunstwerk zo voorzichtig mogelijk uit de gevel wilden halen', vertelt Venema. Normaliter houdt hij zich bezig met grote klussen: zo verrichte zijn bedrijf de afgelopen jaren restauraties op station Amsterdam Centraal, in het Rijksmuseum en in de Japanse ambassade in Den Haag. Maar ook de Klarendalse molen in Arnhem nam Venema onder handen.

Siersmid

De klus in eigen stad kreeg deze week vorm. René de Reus, siersmid uit Vaassen, werd toegevoegd aan het team om te helpen het naamloze kunstwerk met alle voorzichtigheid te verwijderen. De Reus zette het omhulsel vast, waarna 'team Venema' de inzagingen deed. Donderdag werd Gaby Bovelanders creatie uiteindelijk stapje voor stapje losgehaald uit de muur. De persoon, de vogel en de zon kwamen puntgaaf uit de wand.

Bekijk hier hoe het kunstwerk werd verwijderd (de tekst gaat verder onder het fragment):

De kunstenares zelf, inmiddels op hoge leeftijd, was ook getuige van de werkzaamheden. Haar dochter reed haar naar de Kelvinstraat zodat ze met eigen ogen kon zien hoe voorzichtig er met haar kunstwerk werd omgegaan. Toen de klus eenmaal was geklaard legden de mannen de twee losse delen behoedzaam in de laadbak van de vrachtwagen. Aannemersbedrijf Mulder was zo onder de indruk van het verhaal, dat het kosteloos een wagen ter beschikking stelde.

Onder: kunstenares Gaby Bovelander kwam zelf kijken hoe haar kunstwerk uit de muur werd verwijderd

Foto: Johan Venema

Toekomst

In de middag is het werk overgebracht naar de gemeente Apeldoorn. 'Wat er nu mee gaat gebeuren, is nog niet bekend', zegt Johan Venema. 'Op de plek waar de school staat komt een nieuw gebouw. Misschien is daar ook plek voor het kunstwerk, dat zou mooi zijn.'