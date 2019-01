Awwwwww, lief: verstoten ree in Hengelo beschouwt koe als zijn moeder

'Op dit moment heeft hij één favoriete koe, waar hij als hij slaapt tegenaan ligt', vertelt Appie Verstege. Hij keek vreemd op toen hij onlangs het dier ontdekte tussen zijn beesten. 'Ik woon hier al mijn hele leven. maar dit heb ik nog nooit gezien!'

Het reetje beschouwd één van de koeien als zijn moeder. 'Ik vind dat fantastisch', lacht Appie. Hij hoeft maar iets te rammelen met een emmer voer en het dier wandelt met de rest mee richting de boerderij. Een bijnaam heeft het reetje ook al, Appie noemt het dier 'Prutje'.

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Het unieke tafereel trekt veel bekijks van passerende wandelaars in de omgeving. 'Hier achter lopen veel mensen uit het dorp en die maken regelmatig foto's.' In het gebied lopen veel reeën, maar dat ze zo dichtbij komen is volgens Appie uniek. 'Ook bij buren heb ik dit nog nooit meegemaakt.'

Begin deze week dachten Appie en zijn vrouw even dat Prutje weer terug de natuur in was getrokken, tot hij donderdag weer opdook. 'We zagen hem ineens weer liggen in het weiland.' Appie vermoedt dat het dier verstoten is door zijn moeder en nu één van de koeien als zijn moeder beschouwt.

'Als ie meegaat krijgt hij een hokkie'

'Ik hoop dat ie blijft, dat ie het overleeft. Maar dat is afwachten.' Tot nu toe liepen de koeien dag en nacht buiten, maar dat gaat eind deze week veranderen. 'Als de koeien eind deze week naar binnen gaan dan is de vraag: gaat ie mee naar binnen of blijft hij buiten? Als ie meegaat krijgt hij een hokkie.'

Het is niet de eerste keer dat een ree zich aansluit bij een kudde koeien. In 2017 gebeurde het bij een weiland in Deelen.

