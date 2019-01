De Graafschap zoekt ook nog een nieuwe keeper

De staf heeft blijkbaar geen rotsvast vertrouwen in Agil Etemadi als eerste doelman. Die gaat vrijwel zeker wel beginnen als de herstart van de competitie is op 20 januari tegen Fortuna Sittard. Hidde Jurjus keert voorlopig niet terug onder de lat, zo valt op te maken uit de trainingen en het oefenduel van donderdag.

De Jong is cryptisch over een eventuele keeper. 'Er zijn wel wat dingetjes die spelen', erkent de coach in de kou van Navata waar de wind al ruim een dag aanhoudt. 'We moeten het er nog over hebben met de jongens. Het heeft te maken met een aantal zaken die spelen. Daar hoor je later wel meer over', wil De Jong er slechts over kwijt.

Wind tegen

Het trainingskamp van De Graafschap zit er bijna op. Donderdag werd een oefenduel tegen het tweede team van FC Girona met 4-3 gewonnen. Door de wind was goed voetbal nauwelijks mogelijk. 'Beide teams gingen op één helft staan bij de toss. Vanwege de wind die ze mee wilden hebben', lachte De Jong. 'Wij hadden eerst de wind tegen. Het was bijna onmogelijk er onderuit te voetballen. Zij maken een wereldgoal maar we komen toch nog op 1-1 door een goede goal van El Jebli.'

Traditionele goals

In de tweede helft stonden er elf andere namen binnen de lijnen. Het liep toen wat beter. 'We staan met 4-1 voor. Alleen vallen dan weer die traditionele tegengoals. Das wel jammer. Er is geen druk en dat overkomt ons te vaak en gaat te makkelijk.'

Degradatievoetbal

De kans is groot dat De Graafschap nog spelers gaat verhuren. Die gesprekken zouden in Spanje gevoerd gaan worden, maar zijn uitgesteld. Het is manager Hofstede ook niet gelukt nog nieuwe krachten naar de club te halen.

'We kunnen het rechtuit zeggen', meldt De Jong na het oefenduel. 'Ze vinden degradatievoetbal niks aan. Gaan liever naar een club hogerop. We hebben met zoveel mensen gesproken. Wie moet je dan nog halen? We zeiken er ook niet over. Dan doen we het met de jongens die er nu zijn.'