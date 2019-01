Hoe maken we de mooiste provincie van Nederland nog mooier?

De redactie van Gelderland Helpt krijgt vaak aanvragen binnen van organisaties die zich inzetten voor natuur en dieren, zoals de Liniewacht die de vleermuizen helpt of de Weidevogelvereniging. De organisaties vragen vaak om vrijwilligers die de leefomgevingen van dieren in de gaten houden en verbeteren. Hoe zinvol zijn deze initiatieven en waar kunt u bij helpen?

Met uitsterven bedreigd?

Bioloog Dirk Hilbers: 'Deze burgerinitiatieven zijn heel erg belangrijk. Helaas zullen er wilde dieren uitsterven, maar de passie van vrijwilligers heeft zeker effect. In Gelderland gaat het in sommige gebieden heel goed en in sommige gebieden minder goed. In het rivierengebied gaat het bijvoorbeeld heel goed. Daar is veel meer natuur teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Daar kan de natuur meer zijn eigen gang gaan. Hoe meer je naar de grens toe gaat in Gelderland, hoe minder goed het gaat.'

Wat volgens Dirk zorgwekkend is, is dat de mens met haar werk veel meer losgekoppeld wordt gezien van de natuur en haar dieren. 'Mensen kijken te veel naar de functie van een gebied. Zo moeten landbouwgebieden zo productief mogelijk zijn. Door het zaaien en besproeien van het land krijgen bepaalde bloemen en planten geen kans meer om door het gewas heen te groeien. Dit is natuurlijk het beste voor de boer, maar hierdoor is er geen eten en ruimte meer voor de muis,' vertelt Hilbers.

Dirk draagt als oplossing aan dat mensen meer voor hun producten moeten willen geven. Dus meer biologisch en op kleinere schaal. Als mensen zelf een initiatief starten is dat het beste. Mensen zien dan in hun omgeving direct resultaat en ze zijn betrokken en bevlogen. Daarom zijn burgerinitiatieven volgens hem heel belangrijk.

Egelhuisjes

Michael de Vries is meester van groep 6 en 7 van basisschool Panta Rhei in Ede. Daarnaast maakt hij natuurvideo’s die wordt uitgezonden op Omroep Ede. Hij vindt het voornamelijk leuk om te doen maar wil mensen met zijn video’s ook bewust maken van de schoonheid van de natuur. 'Oudere mensen die niet goed ter been zijn, kunnen door mijn video's op het internet genieten van de mooie natuur,' vertelt De Vries in de uitzending. Ook is zijn doel mensen activeren om iets voor de natuur te doen. Zo maakte hij een filmpje over hoe je een eigen egelhuisje bouwt.

Uilen

In Gelderland zijn er verschillende initiatieven, zoals de Steen- en kerkuilen vereniging van Stichting Landschapsbeheer. Eric en Jan zetten zich in voor een betere leefomgeving voor deze dieren. Heeft u bijvoorbeeld een eigen stukje land? Zorg er dan voor dat het er 'uilvriendelijker' wordt. Daarbij zijn drie V's belangrijk; voedsel, veiligheid en voortplanting. Kijk hier hoe u kan helpen!

Otters

De vereniging ARK zet zich in voor otters en het leefgebied van deze dieren. Zo letten ze tijdens hun werk op voetafdrukken en zoeken ze naar de uitwerpselen om deze te onderzoeken. De populatie otters in onze regio is met 275 otters klein. Met de data die de vrijwilligers verzamelen komt er meer inzicht in het leven van de otter. De vrijwilligers gaan zelfstandig aan de slag in het gebied. Wilt u ook helpen? Kijk hier hoe dat kan.

In heel Gelderland zijn verschillende initiatieven waarbij u ook een handje kunt helpen:

Helpen bij een van deze initiatieven? Laat dan bij het betreffende artikel uw reactie achter!

Ook zijn er altijd vrijwilligers nodig bij natuurorganisaties. Kijk hieronder bij een van de natuurorganisaties of er voor u ook een leuke vrijwilligersbaan bij zit:

Ook in uw achtertuin kunt u zich al inzetten voor dieren. Zet bijvoorbeeld een egelhuisje in uw tuin en plaats een insectenhotel. Ook kunt u planten en struiken voor vlinders in uw tuin plaatsen, Zorg er daarnaast voor dat u naast een netjes aangeharkte tuin ook een rommelhoekje heeft voor muizen en andere kleine dieren.