Blog Vitesse in Portugal, dag 9: Excelsior is de echte test

Het einde van het trainingskamp is genaderd. Vitesse heeft nog één uitdaging voor de boeg. De Schotse houthakkers van Livingston FC nemen het vlakbij Albufeira op tegen de Arnhemse ploeg.

Uitgestorven

Maar voordat dat zover is, neem ik eerst zelf even een bezoekje aan Albufeira. De stad die in de zomer door duizenden jongeren wordt overspoeld voor een zon en zuipvakantie. En dat kan ook prima, want in één straat in Albufeira zitten meer kroegen dan er op de Korenmarkt in Arnhem en de Molenstraat in Nijmegen samen zijn. Ze zijn niet open in deze winterperiode, maar dat zal waarschijnlijk niet veel uitmaken met de omzet in de zomer.

De souvenirwinkels zijn overigens wel allemaal open, voor de 20 gepensioneerde Britten die ter overwintering komen. In die souvenirshops staan onder meer deze Chinese gelukskatten. Ik zal de Russische hoofdtrainer van Vitesse daar nog even van op de hoogte brengen.

Dat Albufeira in de winter niet zoveel bekijks trekt als in de zomer blijkt wel op het strand. Er ligt helemaal niemand, terwijl het wel gewoon prima weer is. Maar na een korte check blijkt het water ijskoud.

Pittige week

IJskoud is het aan het eind van de middag vaak ook hier in het zuiden van Portugal. Voor Vitesse-coach Leonid Slutskiy is het te hopen dat zijn ploeg hem vanmiddag wat verwarmd aan de zijlijn. Al heeft de coach zelf natuurlijk ook zijn manieren om zichzelf warm te houden. Het ijsberen is hem niet vreemd. Maar vandaag had hij daar weinig zin in, hij gaf het stokje over aan Edward Sturing en Nicky Hofs en de trainer ging zelf op de tribune zitten.

De trainer heeft de laatste dagen op het trainingsveld behoorlijk lopen hakken in zijn selectie. Slopen misschien wel. Elke dag twee keer trainen en oefeningen erin slaan. Dat leverde wel als resultaat op dat er een soort van druk zetten te zien was en dat bepaalde ballen net even wat soepeler gegeven worden. In de oefenwedstrijd tegen Livingston was dat dan ook met enige regelmaat te zien.

Maar het is maar de vraag wat het echt zegt. Vitesse had het enorm moeilijk tegen Wolfsburg en had het niet makkelijk tegen Livingston. Toch was er tevredenheid na een week hard werken. 'Ik denk dat we klaar zijn voor de tweede helft van de competitie', sprak Slutskiy. Dat zullen we dan volgende week vrijdag zien, als de echte test wacht: Excelsior.

