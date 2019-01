Eerste sneeuwklokjes al gespot

Boswachter Willem Regtop zag twee weken geleden al iets boven de grond komen, maar nu is 'ie dan echt gespot: de eerste sneeuwklokjes komen tevoorschijn. 'Dit voorjaar kunnen we van de prachtige bolgewassen genieten. Het ligt natuurlijk aan wat het weer gaat doen de komende tijd, maar als het zo zacht blijft, schieten ze straks uit de grond.'

Helaas is er guur, vies winterweer in aantocht. Volgens de boswachter zal dan de groei van de sneeuwklokjes even stilstaan. 'Maar daarna groeien ze gewoon weer verder. Na de sneeuwklokjes komen de krokussen. Tot mei krijgen we een mooi bloeiend tapijt op het landgoed.' Het landgoed staat vooral bekend om de mooie Stinzenbloemen die elk jaar volop bloeien.

Te vroeg?

Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit merkt ook dat de eerste sneeuwklokjes steeds vroeger komen. 'Van 1940 tot 1968 werden de eerste sneeuwklokjes op 22 februari gespot.' Toen we begonnen met de natuurkalender van 2001 tot 2017 was dat 30 januari. En de laatste twee jaar is dat al midden januari.'

Volgens Van Vliet is dit een voorbeeld dat de klimaatsverandering steeds vroeger zichtbaar is. 'We krijgen in januari steeds hogere temperaturen en dan is dit het resultaat.'