Geef een bonus van 400 euro voor een griepprik en de vaccinatiegraad schiet omhoog

In het Rijnstate in Arnhem ligt de vaccinatiegraad inmiddels op 39 procent, bijna een verdubbeling van een jaar eerder toen 20 procent van het personeel zich liet inenten. In het Radboudumc in Nijmegen was de vaccinatiegraad al hoog, maar is het aantal ingeënte medewerkers nog verder toegenomen. Inmiddels is 53 procent van het personeel gevaccineerd.

Twee redenen

Internist-infectioloog Mark Claassen van het Rijnstate Ziekenhuis is blij dat meer medewerkers ingeënt zijn. 'Ik leg altijd uit dat er twee redenen zijn om de griepprik te halen: enerzijds ter bescherming van jezelf en anderzijds ter bescherming van de patiënten', aldus Claassen. Hij benadrukt tegelijkertijd dat de griepprik geen volledige bescherming biedt. 'Maar het is wel de enige interventie die de kans op griep vermindert.'

Niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs is de griepprik onderwerp van gesprek. Vorig jaar vielen door het hele land leraren uit door de griep. Er ontstonden gaten in de roosters en kinderen kregen minder lesuren. Op de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen nam het overkoepelende bestuur dan ook maatregelen om herhaling te voorkomen.

400 euro

In een poging zoveel mogelijk docenten gezond en beschikbaar te houden stelde de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) het onderwijzend personeel een bonus van ruim 400 euro in het vooruitzicht wanneer zij de griepprik zouden halen.

De brief met daarin de beloofde financiële prikkel deed wonderen. Liefst 82 procent van de docenten besloot daarop de griepprik te halen. Locatieleider Sander Bussink van de Ida Gerhardt Academie zegt dat 24 van de 28 medewerkers het verzoek in de brief inwilligden. 'De bonus speelde voor sommigen wel degelijk mee in de beslissing. Ook bij mij. Ik heb de bonus gebruikt voor kerstcadeaus voor de kinderen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook het collegiale aspect. Als docenten uitvallen moeten die uren door andere collega's opgevangen worden. Dat betekent een flinke verzwaring van het werk.'

'Goed idee'

Femke de Vries, die als docent werkzaam is in Geldermalsen, heeft zich eveneens laten vaccineren. 'Je doet het om te voorkomen dat je ziek wordt en collega's jouw werk erbij krijgen, maar het geld maakte het wel aantrekkelijk', zegt ze. 'Ik had er eerder nooit echt over nagedacht, maar nu mijn werkgever mij actief benaderde dacht ik: dat is best een goed idee. En het geld is toch ook mooi meegenomen', aldus de lerares.

Twee van haar leerlingen vinden de beslissing van mevrouw De Vries verstandig. 'Het is best goed dat de docenten het doen', zegt Annemijn. 'Als bij ons een les uitvalt, krijgen we namelijk een invaller. En dat is toch minder fijn.' Senna valt haar bij: 'Het geld geven was misschien niet echt nodig, maar ik kan me voorstellen dat het helpt.'

'De zorgverleners zijn het belangrijkst'

In het Rijnstate werd geen premie uitgekeerd aan wie zich liet inenten. Infectioloog Mark Claassen is niettemin blij met het toegenomen percentage gevaccineerden. Hij zegt dat met name het ziekenhuispersoneel dat dicht bij de patiënt staat aangeraden wordt de griepprik te halen. 'De mensen aan bed, die echt de zorg verlenen, zijn het allerbelangrijkst. Dat zijn met name verpleegkundigen, maar ook doktoren. in die groep willen we de vaccinatiegraad graag nog verder verhogen.'

