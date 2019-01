Rust terug na ophef om 'Truckershotel' in Ulft

'Op het moment dat het net begon hadden we er wel een beetje de pee in. We wilden hier gewoon een heel mooi plan realiseren en dat is een beetje uit zijn verband getrokken. Ik heb er mede door gesprekken met de gemeente en de buurt geen slecht gevoel meer bij', stelt eigenaar Don de Jong

De dialoog zoeken verliep soepel. 'Door alle ophef kent iedereen me nu, dus het is wel makkelijk geweest om het gesprek te zoeken', legt De Jong uit. Er zijn nieuwe plannen om zijn chauffeurs onder te brengen. 'We zijn samen met een student bezig om betaalde en beveiligde parkeerplaatsen met logies te realiseren.'

'Storm in een glas water'

Buurtbewoners die niet voor de camera wilden verschijnen geven aan dat het contact met de eigenaren op dit moment goed is. De commotie is in eerste instantie ontstaan omdat ze niet goed geïnformeerd werden, maar na met elkaar om tafel te zijn gegaan, heerst er steeds meer positiviteit.

'Ik heb me er nooit druk om gemaakt. Zoals het nu loopt vind ik dat die mensen het geweldig goed doen', stelt eigenaar Don de Jong. Het verhaal lijkt nu met een sisser af te lopen.

'Ik denk dat het inderdaad een storm in een glas water is geweest', concludeert de optimistische eigenaar.

