Blog Vitesse in Portugal, dag 8: verlangen naar...

Het is inmiddels dag 8 van het trainingskamp. Ondertussen begint iedereen wel een beetje te verlangen naar het einde, naar thuis. Het kan ook bijna. Morgen nog één oefenwedstrijd te gaan voor Vitesse en dan is het zaterdag weer huiswaarts. Maar om iedereen zich toch een beetje thuis te laten voelen wordt er, net zoals op Papendal, de dag voor de wedstrijd gewoon voetvolley gespeeld door de selectie. Doelman Eduardo blijkt een acrobaat.

Maar Eduardo had meer in huis de laatste dagen. De ketser tegen Wolfsburg vergeten we daarbij even. Hij nam de hele selectie gister mee naar een restaurant van een vrienden van hem, in de omgeving. De spelers en de staf dus 's-avonds aan de kip in Portugal.





Foto: Vitesse

Edward in Oranje

Op het trainingsveld werd er vandaag vooral weer naar voetbal verlangd door de trainers. Het was weer tijd voor de zogeheten 'staff-match'. Het fanatisme droop er weer vanaf en Nicky Hofs wilde nog liever winnen dan de vorige keer. Tackle op tackle volgde op het veld. Toch kon hij er niet voor zorgen dat zijn team won. Het team van Edward Sturing ging weer met de winst aan de haal.



Maar voor Sturing was het potje sowieso al geslaagd toen hij een oranje hesje omgehangen kreeg. Hij begon weer terug te verlangen naar oude tijden. 'Eindelijk weer eens in Oranje, dat is toch al een hele tijd geleden.' Thomas Buitink, die jeugdinterlands speelt, stond erbij en luisterde Sturing aan. 'Maar Thomas, jij speelt geen interlands. Dat zijn maar oefenpotjes.'

Einde training

Met het potje voetbal werd het trainingskamp in ieder geval op het trainingsveld afgesloten. Vrijdag staat er nog een oefenwedstrijd op het programma. 'Ik doe morgen gewoon een kwartier mee', zo grapte Tim Matavz. Hij verlangt duidelijk naar wat speelminuten, alleen gaat dat nu echt nog niet.

Voor Vitesse-trainer Leonid Slutskiy is het vooral hopen dat hij de harde trainingsarbeid terug gaat zien in de wedstrijd tegen het Schotse Livingston. Dan kan het verlangen naar de top 4 beginnen, maar dan moeten er wel eerst punten gepakt worden tegen Excelsior.

