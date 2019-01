Gaat u ook mee op zoek naar de otter?

ARK zet zich onder andere in voor otters. De vrijwilligers letten tijdens hun werk op voetafdrukken en zoeken naar de uitwerpselen van de beestjes om deze te onderzoeken. Met de data die de vrijwilligers verzamelen komt er meer inzicht in het leven van de otter.

In Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en grensoverschrijdend in het Interreg-gebied (langs de Rijn tot aan Düsseldorf) wordt gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren. Dit in navolging van de succesvolle herintroductie in Overijssel en Friesland. In de afgelopen decennia is de waterkwaliteit van beken en rivieren fors verbeterd en is natuur in uiterwaarden en beekdalen hersteld. Met nog wat extra inspanningen kunnen op termijn langs de Rijntakken en de Maas nieuwe otterpopulaties tot ontwikkeling komen.

In Gelderland is in 2010 het project “Otters in rivierenland” begonnen. ARK werkt daarin mee aan herstel van otterleefgebied, het otterveilig maken van kruispunten van wegen en watergangen en aan het bijplaatsen van otters om een brede genetische basis te waarborgen. Ook in Noord-Brabant in de regio ’s-Hertogenbosch en Oss en in het Interreg gebied langs de Rijn tussen Nijmegen en Düsseldorf wordt gewerkt aan herstel van het leefgebied en veiliger maken van de verkeersknelpunten in het project Groen Blauwe Rijn Alliantie. Otters zwemmen namelijk niet graag onder bruggen door of door duikers. Daarom steken ze dan de weg over, met alle gevolgen van dien.

De vrijwilligers gaan zelfstandig aan de slag om te zorgen dat de otters gemonitord worden en hun leefomgeving wordt verbeterd. Wilt u ook helpen? Laat hieronder uw reactie achter.