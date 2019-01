Wilt u helpen soep schenken aan dak- en thuislozen?

Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond delen wij in de Tweede Walstraat in Nijmegen maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en thuislozen. Samen met onze gasten zijn we druk in de weer een maaltijd op te scheppen, eitjes te bakken, lunchpakketten te maken of gewoon gezellig te praten. Wij bestaan sinds november 2000. Het doel van de initiatiefnemers was om te kijken hoe men in samenwerking met mensen van de straat (zwervers, verslaafden, ex-psychiatrische patiënten) zou kunnen komen tot een verbetering van de leefsituatie.

Dak- en thuislozen

Stichting Straatmensen is een organisatie die de primaire levensbehoefte van mensen op straat proberen te voorzien. Iedereen is welkom, maar er komen vooral dak- en thuislozen. De meeste van onze gasten behoren tot de ‘onderkant’ van de Nijmeegse daklozengemeenschap. Het zijn vaak niet de mensen die min of meer een gereguleerd daklozenbestaan leiden met een (semi-) vaste plek in een instellingen voor nachtopvang. Maar over het algemeen zijn zij degene die op straat leven. Deze groep bestaat voor het overgrote deel uit mannen tussen de 25 en de 55 jaar oud. Het merendeel van hen heeft te kampen met ernstige vormen van verslaving aan alcohol, harddrugs of medicijnen.

Per keer komen er zo’n vijftien tot twintig mensen. Sommige van hen komen elke keer, anderen zien we maar af en toe. De totale groep waar we contact mee hebben bestaat ongeveer uit honderd personen. Ongeveer 90 % van hen behoort tot de primaire doelgroep van dak- en thuislozen. Het aantal gasten neemt nog steeds toe.

Om de mensen 4 keer in de week een warme maaltijd aan te bieden hebben wij hulp nodig met het uitdelen van het eten.

Daarnaast kunnen wij altijd hulp gebruiken. Welke hulp u ons kan bieden, kunt u vinden op onze website.