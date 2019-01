Iedereen kan wetenschapper zijn

WAGENINGEN - In 2018 bestond de WUR, de Wageningen University en Research 100 jaar. De Gelderse universiteit heeft zich naar eigen zeggen bewezen als wereldwijde expert op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. Deze weken besteedt Omroep Gelderland aandacht aan het jubileum van de universiteit. In een artikelenreeks komen thema's aan bod die bij de WUR de revue passeren. Dit is Deel 5. Iedereen kan de wetenschap helpen.

Van een lokale landbouwschool groeide de WUR in het begin van de vorige eeuw uit tot een universiteit. Tegenwoordig heeft de universiteit 12.000 leerlingen uit meer dan 100 landen. Hoogleraren, professoren zijn er ook in grote getale. Maar tegenwoordig kan iedereen de wetenschap helpen. Graag zelfs.

Monitoring

Arnold van Vliet houdt zich bezig met citizen science, oftewel burgerwetenschap. Met behulp van mensen worden natuurverschijnselen bijgehouden. Burgers kunnen door middel van apps en website natuurverschijnselen bijhouden, zo kan de natuur nog beter worden gemonitord. Dat is burgerwetenschap 'We vragen het publiek om ons te helpen. Zij kunnen voor ons extra ogen zijn.' De WUR maakt gebruik van legio websites waarop mensen allerhande natuurverschijnselen kunnen monitoren. 'Hoeveel bijen zien ze, wanneer staat de hazelaar in bloei en wanneer wordt de eerste eikenprocessierups gesignaleerd?'

Hooikoorts met Kerst

'Die hazelaar bijvoorbeeld is heel belangrijk.' Vertelt Van Vliet. 'Dat is een hele goede graadmeter voor de vraag wanneer mensen last krijgen van hooikoorts. Vorig jaar ging hij pas in februari bloeien, dit jaar stond hij al in december in bloei.'

Zo veranderd de wetenschap mee. Woordvoerder Simon Vink: 'Vroeger waren wetenschappers en hoogleraren mensen die niet met het 'volk' werkten. Wetenschap werd toegepast vanuit de ivoren toren. Nu kan iedereen meewerken.'