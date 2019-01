Dit jaar vier je Carnaval samen met Omroep Gelderland

Het lijkt nog ver weg, toch zijn er al vele verenigingen druk bezig met de voorbereidingen voor het meest uitbundige feest van Nederland: Carnaval. Vanaf 17 januari gaat het nieuwe tv-programma Van Kakkersgat tot Duufelshemel van start bij Omroep Gelderland en kun je 7 weken lang zien hoe onze provincie toeleeft naar het aanstaande carnavalsfeest.

We duiken iedere week in de geschiedenis van het carnaval in Gelderland, met nostalgische beelden van de optochten, die als sinds jaar en dag te zien zijn in onze regio. Samen met carnavalskenner Willem te Molder ontrafelen we de mysteries van de plaatsnamen die de carnavalssteden en -dorpen in deze tijd dragen. Want hoe zijn die namen eigenlijk ontstaan?

Niet zomaar een feest

Dat het carnavalsbloed bij sommige mensen het hele jaar door de aderen stroomt zien we ook terug in het programma. In een aantal persoonlijke portretten laten we zien wat carnaval voor hen betekent.

De optochten

Uiteraard is het carnaval niet compleet zonder al haar indrukwekkende optochten. Samen met de carnavalsverenigingen blikken we vooruit naar de optochten. We nemen wekelijks een kijkje bij de bouwers die druk bezig zijn met de praalwagens voor het spektakel.

In het carnavalsweekend worden er drie optochten live uitgezonden bij Omroep Gelderland. Op zaterdag 2 maart beleef je om 13.00 uur de optocht in Klarenbeek, op zondag 3 maart zijn we om 14.00 uur te vinden in ’s-Heerenberg en op maandag 4 maart zenden we vanaf 14.00 uur de optocht ‘Rozenmoandag’ uit vanuit Beek-Ubbergen. Heb je de live-uitzending gemist? Kijk dan om 17.20 uur naar de compilatie, waarin we alle hoogtepunten nog een keer op een rij zetten.

Het tv-programma Van Kakkersgat tot Duufelshemel is vanaf donderdag 17 januari wekelijks te zien om 17.35 uur bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het Carnaval? Houd dan onze website en Facebookpagina in de gaten. Aflevering gemist? Terugkijken kan via Uitzending Gemist.