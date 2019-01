Terreurverdachten Arnhem moeten zaak in de cel afwachten

De advocaat van de verdachten vroeg het voorarrest van Nadeem S. op te heffen omdat hij niet betrokken zou zijn bij alle strafbare feiten. De verdachte moest eigenlijk bij het vakantiepark in Weert aanwezig zijn waar wapens werden overhandigd, maar hij besloot om niet te komen. Hij had volgens het dossier van het OM twijfels.

Volgens de advocaat twijfelde Nadeem of hij mee wilde doen met de aanslag. De officier van justitie legde zijn afwezigheid echter anders uit. Volgens hem was Nadeem niet nerveus om mee te doen, maar twijfelde hij of de man die de wapens leverde wel te vertrouwen was. Later bleek inderdaad dat de man een politie-infiltrant was.

'Ik zie werkelijk waar geen reden voor een schorsing', zei de officier van justitie. De rechter ging daarin mee en verwierp het schorsingsverzoek. Verder verzocht de advocaat ook dat het dossier van Morat M. onder de loep wordt genomen, om te beoordelen of hij mogelijk in aanmerking voor een schorsing zou kunnen komen. Ook dit verzoek is afgewezen door de rechter.

Ook Shevan A. blijft in hechtenis

Verdachte Shevan A. uit Huissen zou hebben geholpen bij de voorbereidingen van de aanslag. Het bewijs tegen hem is echter zwak. Daarom vroeg zijn advocaat voor opheffing van voorlopige hechtenis. Shevan A. heeft een opleiding afgerond en had een goede baan. Het is de eerste keer dat hij is opgepakt voor terrorisme.

De officier van justitie erkent dat er weinig bewijs is tegen de verdachte, maar dat zou niet betekenen dat hij onschuldig is. Zo hielp Shevan A. zijn zwager, hoofdverdachte Hardi N., met het ophalen van 100 kilo kunstmest. Dat lag in een afgesloten auto op de parkeerplaats van de mediamarkt in Breda. Dat was volgens de officier van justitie toch verdacht. De advocaat zei echter dat Shevan niet wist wat ze gingen ophalen. Hij wist alleen dat ze even naar de mediamarkt zouden gaan.

De officier van justitie zegt verder dat Shevan A. meerdere malen bij bijeenkomsten van de andere verdachten aanwezig was. Echt meedoen met de groep zou hij niet hebben gedaan. De rechter heeft gezien de beschikbare feiten toch bepaald om het verzoek van de advocaat te verwerpen en Shevan langer vast te houden.

'Ik wil naar huis'

Omdat Shevan A. er sinds zijn arrestatie voor kiest om te zwijgen, zei de officier van justitie dat het OM 'de feiten moest interpreteren zoals ze er liggen'. Ze konden namelijk niet van Shevan horen hoe hij zich zou willen verdedigen.

Geheel zwijgzaam blijft de verdachte tijdens de rechtszaak echter niet. Toen de rechter vroeg of hij nog iets wilde zeggen, zei Shevan: 'Dat vind ik spannend. Maar zoals mijn advocaat aangeeft, wil ik mijn leven oppakken en de schade beperken. Nadeem S. bleef ook niet stil. 'Ik wil naar huis, want ik ben net getrouwd'. Verdachte Morat M. wilde niets zeggen.

Van de zeven verdachten is alleen de 18-jarige Amir B. op vrije voeten. Hij werd eind november vrijgelaten uit Vugt, maar is nog wel verdachte.

Op 3 april is er weer een zogeheten pro forma zitting waarbij de voortgang van het onderzoek wordt besproken. De zaak wordt waarschijnlijk pas in de zomer inhoudelijk behandeld.

