Berezutski-broers vullen gaten bij Vitesse op: 'Eredivisie gaat ons niet zien, onmogelijk'

Tijdens de trainingspotjes in Portugal zie je de oud-verdedigers voorop gaan in de strijd. Ze zijn dan maar liefst al acht maanden gestopt, maar je ziet dat ze op basis van hun ervaring en samen meer dan 150 interlands echt wel heel goed kunnen voetballen.

'We proberen echt wel te stoppen met voetbal. Maar dan zijn er weer spelers geblesseerd en als er te weinig spelers zijn wordt het moeilijk om de stof uit te leggen. Dan spelen wij maar weer mee met de jongens, maar dat vinden we ook leuk', zo vertelt Vasili Berezutski.

Wie is wie?

Maar de grote vraag voor de medespelers is altijd, wie zit er nou bij mij in het team? Want de twee broers lijken enorm veel op elkaar. 'We zijn een tweeling, en we schelen 15 minuten. Dat kun je wel zien toch?', aldus Aleksei.

'Nee, zegt Vasili. Je kunt het verschil zien bij de neus. Ik heb hem zes keer gebroken gehad. Daarnaast is Aleksei wat groter dan ik. Je hoeft ook niet naar onze gewoonten te kijken, want we hebben heel lang samen geleefd, dus daarin verschillen we ook niet zoveel.'

Geen eredivisie-voetbal

Maar wie naar de twee broers kijkt, denkt dat ze elk moment toch weer hun voetbalschoenen kunnen aantrekken, vooral als Vitesse weer met defensieve problemen zit. Qua ervaring zouden ze makkelijk mee kunnen doen in de eredivisie. 'Maar dat gaat niet gebeuren, dat is echt onmogelijk. Voor honderd procent.'