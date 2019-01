Wielrenner Bouwman bezoekt De Graafschap in Spanje onder 'extreme omstandigheden'

NAVATA - Wielrenner Koen Bouwman uit Ulft bracht donderdag een bezoekje aan De Graafschap, dat op trainingskamp in Spanje is. 'Dit weer heb ik hier nog niet meegemaakt.'

De renner van Jumbo-Visma heeft een appartement in Girona, waar hij in de winter regelmatig verblijft. Hij bekeek een deel van de oefenwedstrijd die De Graafschap speelde. FC Peralada, het tweede team van FC Girona, werd nipt verslagen (4-3).

Bouwman traint in deze weken van het jaar ongeveer zes uur per dag en laste even een rustpauze in bij de Superboeren in Navata. 'Ik ben best wel een supporter van De Graafschap. Ik heb vroeger met Hidde Jurjus in de klas gezeten in Doetinchem.'

Bouwman op bezoek bij De Graafschap. Hier met zijn voormalig klasgenoot Hidde Jurjus

Bouwman rijdt dit jaar wederom de Giro en niet de Tour. Om de juiste basis te leggen voor het nieuwe seizoen maakt hij nu veel uren. Donderdag gebeurde dat bij een straffe noordenwind. 'Dit heb ik hier nog nooit meegemaakt', reageerde Bouwman in het hotel van De Graafschap. 'Het is echt ontzettend koud nu.'

Naast Bouwman heeft ook ploeggenoot Robert Gesink een appartement in Girona. 'Als ik een steen door mijn raam gooi, komt die op zijn huis terecht', lacht de talentvolle coureur uit Ulft.

