Huizenprijzen blijven stijgen, maar verkoop neemt af

ARNHEM - De huizenprijzen in Gelderland blijven stijgen. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsorganisatie NVM over het laatste kwartaal van 2018.

De grootste stijging in Gelderland was in de regio Elst. Daar lagen de prijzen 17,1 procent hoger dan in dezelfde periode in 2017. De regio Doetinchem kende de kleinste stijging: + 3 procent.

In alle regio's in Gelderland werden minder huizen verkocht. De daling was het grootst in de regio Doetinchem (- 24,7 procent) en Duiven/Westervoort (- 21 procent).