Doel van aanslag was festival: 'Hij wilde AK-47's, handgranaten en pistolen voor iedereen'

ARNHEM - Slechts drie verdachten zijn vandaag op komen dagen bij de terreurzaak in Rotterdam. Hoofdverdachte Hardi N., Waïl el A. en Nabil B. zijn er niet bij. Morat M., Nadeem S. en Shevan A. zijn er wel.

De perstribune zit vol. Boven zitten familieleden en vrienden in het publiek, afgeschermd achter glas. Morat, Nadeem en Shevan luisteren gelaten naar de officier van justitie die de aanklacht uiteenzet.

De zes verdachten wordt ten laste gelegd dat ze samen een terroristische organisatie hebben gevormd, wapens in het bezit hadden en getraind hebben met die wapens. Een van de verdachte, Waïl el A. wordt ook een poging tot moord den laste gelegd, omdat hij tijdens de arrestatie schoot op politie met een onklaar gemaakt wapen.

Volgens de officier van justitie is zonder twijfel een grote aanslag voorkomen. Ze hebben spullen gekocht, plannen gemaakt en zich samen voorbereid. De bewijslast komt van geluidsopnames en camerabeelden die zijn gemaakt, en van afgetapte gesprekken in de auto en in huis van de verdachten.

De officier benadrukt dat de infiltrant, die een belangrijke rol speelt in het proces, tegen hoofdverdachte Hardi N. heeft gezegd dat hij zelf met een plan moet komen. Hardi N wil een aanslag plegen en vraagt daarvoor ideeën bij de infiltrant. ‘Ik sta te popelen iets te doen, ik heb al te lang gewacht’, zou Hardi tegen de infiltrant hebben gezegd. De infiltrant zegt daarop dat hij zelf iets moet verzinnen en dat hij kan helpen met de voorbereidingen.

Festival

Het doel van de aanslag was een festival. Daarvoor had Hardi 5 man op de been gebracht. Hij wilde AK 47’s, pistolen voor iedereen. Vier handgranaten voor iedereen, dus twintig in totaal, een zelfmoordvest voor iedere man met schakelaar. Ook wilden ze in een andere stad een auto op afstand tot ontploffing laten brengen. Ze wilden op een lijn het festival terrein binnenlopen zodat ze niet per ongeluk elkaar zouden beschieten. Mocht iemand door vuur van de politie worden geraakt, zouden ze de bomvesten ter ontploffing laten brengen.

Samen met Shevan A. heeft hij 100 kilo onklaar gemaakt kunstmest besteld en opgehaald. Die lading stond bij de parkeerplaats bij de Mediamarkt in Breda. De advocaat van Shevan A. zegt echter later dat Hardi N, die de zwager blijkt te zijn van Shevan A., niet had gezegd wát ze gingen ophalen. Hij zou alleen hebben gezegd dat ze even iets op moesten halen bij de Mediamarkt. Shevan A. zou niet bewust zijn waar het om ging.

Training

Niemand kon met vuurwapens omgaan. Daarom riepen ze hulp in van iemand die later een infiltrant bleek te zijn. Hardi wilde aanvankelijk dat de groep in Bosnië werd getraind, maar zelf kon hij niet weg – hij was voorwaardelijk vrij en had een enkelband.

Daarom werd besloten in Nederland te trainen.

18 september

18 september is een belangrijke dag, iets meer dan een week voor de arrestatie. Daar komen de jongens in Rotterdam in een park bij elkaar. Samen spreken ze zich uit, aldus het OM. In bijzijn van de infiltrant zeggen ze dat ze mee willen doen met de plannen van Hardi N.

Dan volgt die 27ste waar de mannen worden opgepakt in Weert. Dat waren er 4, maar het zouden er eigenlijk 5 geweest moeten zijn: Nadeem S. twijfelde over zijn deelname en was niet in Weert aanwezig. Hij werd later elders opgepakt.

De advocaten van de verdachten verwijten het OM uitlokking. Zonder het OM, en zonder de infiltranten van de politie, was het nooit zover gekomen, zeggen ze. Het OM ontkent dit: ‘Wij hebben geen groep gecreeërd, maar de groep heeft zich door onze infiltrant laten zien’, aldus de officier van justitie.

