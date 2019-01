Kinderen vrolijken tijdelijk azc op met 600 tekeningen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is nog druk bezig om het voormalige UWV-gebouw aan de Christiaan Geurtsweg in gereedheid te brengen voor maximaal 400 bewoners. Eén van de dingen die wel klaar zijn, is het peuterlokaaltje. Seren en Ilyas vrolijken het lokaal op met een wand vol tekeningen. 'Het ziet er echt heel mooi uit', zegt Seren trots.

Twee 6-jarigen komen natuurlijk niet zomaar op het idee om tekeningen in te zamelen. Anita Gezer-Lieferink was al weken bezig met het klaar maken van 400 welkomstpakketjes voor de tijdelijke Apeldoorners. 'Toen ik het thuis had over de situatie waarin deze mensen leven, bedacht mijn dochter een tekening, en toen nog één. Daarna stelde ze voor om de klas te vragen. Zo is het balletje gaan rollen.'

En dus staan er op vrijdagmiddag drie kinderen en twee moeders en wat hulptroepen fanatiek te plakken. De kinderen beginnen heel enthousiast, maar na een uurtje zijn de meegebrachte smarties toch interessanter dan de gekleurde wand.