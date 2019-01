Burgemeester Nunspeet: 'Den Haag erkent probleem met opslag batterijen'

Bij die brand ontstond een gevaarlijke situatie omdat er in het pand duizenden fietsbatterijen lagen. In Den Haag wilde Van de Weerd nogmaals aangeven dat hij vindt dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met maatregelen moet komen rondom de opslag van die batterijen. Op dit moment ontbreekt daarover regelgeving.

'Leermoment'

Het probleem wordt erkend en herkend, aldus de burgemeester, die de brand 'een leermoment' noemt. Over een aantal maanden komt er een advies aan gemeenten en omgevingsdiensten over hoe om te gaan met de opslag van droge batterijen. Dat moet worden gevolgd door richtlijnen en eisen voor vergunningen.

Omdat Nunspeet niet wilde wachten op regels, voerde de gemeente in oktober al een vergunningsplicht in. Voor partijen van 10.000 kilo (ongeveer 3.000 batterijen) is een vergunning nodig.

Er waren voorheen geen regels. Na het incident klonk de conclusie dat Stella wel een melding over de aantallen accu's had moeten doen, legt Van de Weerd uit. 'Maar als zij dat gedaan zouden hebben, zouden wij alleen dankjewel gezegd hebben.' Verdere reactie of actie was dus uitgebleven.

Hoeveel lag er eigenlijk?

Bij de brand bij Stella Fietsen gingen duizenden accu's in vlammen op. Dit maakte het vuur erg moeilijk te doven en bovendien kwamen veel giftige dampen vrij. Bewoners rond de opslag moesten hun huis uit.

Bij de gemeente was niet bekend hoeveel accu's er lagen in de opslag van Stella. Later bleek dat er in het pand 6.000 fietsbatterijen lagen.

Veel breder

Overigens is de problematiek volgens burgemeester Van de Weerd veel breder. 'Ik krijg ook vragen van fietsenmakers over hoe om te gaan met elektrische fietsen in de winkel. En van mensen die vier elektrische fietsen in de schuur aan de lader hebben staan'.

Volgens de burgemeester kan het net zo goed gaan over elektrische auto's en gereedschap dat op accu's werkt. 'En in het kader van de energietransitie uiteindelijk ook over grote batterijen in huis en in de buurt'', zo besluit hij.

Over ongeveer twee jaar moet de opslag van droge batterijen onderdeel zijn van de zogenoemde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.