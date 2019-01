Zijn de Arnhemse terreurverdachten niet gewoon uitgelokt?

Advocaat Weening: 'De samenleving voelt dat dit heel dichtbij komt. Niet alleen omdat een aanslag had kunnen gebeuren, maar ook omdat ze via het OM en later via de media alles konden volgen.'

Weening zegt dat OM de zaak zelf heeft gecreëerd. 'De politie is actief opgetreden. Ze hebben de groep jongens zelf bij elkaar gebracht.' Hardi N. was volgens hem de enige die een aanslag wilde plegen. Hij zocht medestanders. Maar de jongens die hij had benaderd, een aantal van de verdachten die nu terecht staan, waren eerder afgehaakt.

Zodra de infiltrant van de politie in beeld kwam, werden de jongens gemotiveerd toch mee te doen. Dat is voor rekening van het OM, aldus de advocaat. Het vormen van een terroristische organisatie, zoals hen nu ten laste wordt gelegd, is dus volgens hem door toedoen van het OM.

Leveren van wapens

Ook het leveren van wapens en de training komt voor rekening van het OM, zegt hij. 'OM is de verstrekker daarvan.' Zonder hulp van de infiltrant van de politie zou dit wellicht niet zijn gebeurd. Zonder hulp van de infiltrant zouden de plannen wellicht niet zo ver gevorderd zijn.'

Volgens de advocaten Weening en Nooitgedagt is de groep gepusht door de infiltrant, of door de meerdere infiltranten. De advocaten willen dan ook dat de infiltranten kunnen worden gehoord, zodat ook zij aan de tand gevoeld kunnen worden. Zij willen ook dat het OM zichzelf actief verweert over de methode die gehanteerd is. Zij moeten aantonen dat het geen uitlokking was.

De rechtbank moet dit verweer daarop onderzoeken, zo zeggen de advocaten.

