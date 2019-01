Elke week taart, maar je mag niet te dik worden om in de Tuut te werken

Het stoomgemaal moet namelijk onderhouden worden en daarvoor moeten de vrijwilligers door kleine gaten kruipen. Om in aanmerking te komen voor een stukje taart moeten de mannen eerst door het zogeheten mangat, om te testen of ze niet te dik worden.

Het stoomgemaal de Tuut langs de Maas is een 100 jaar oud stoomgemaal waar er nog maar zeven in Nederland van zijn. Voor vrijwilliger Minne Kikstra een bijzondere plek om te werken: 'Het is speelgoed voor grote jongens die door het stoomvirus zijn aangetast en dat verlaat je nooit meer'

Samen met alle andere mensen zorgt Minne ervoor dat het gemaal wordt onderhouden, bedienen ze de installaties en begeleiden ze rondleidingen. Deze vrijwilligers komen uit allerlei beroepsgroepen en hebben allerlei functies; van leraren tot muzikanten. Ze delen de interesse in oude stoomtechniek: 'Je merkt dat de mensen hun ziel en zaligheid in hun werk leggen om dit prachtig stukje erfgoed in stand te houden voor het publiek.'

Het stoomgemaal de Tuut is één van de 750 oorspronkelijke stoomgemalen die in Nederland zorgde voor de afwatering: 'Dit stukje erfgoed heeft ervoor gezorgd dat we in dit lage landje niet met onze voeten in het water komen te staan', legt Minne uit.

Zes keer in het jaar is er een stoomweekend waarbij de installaties in werking worden gezet en geïnteresseerden kunnen zien hoe het stoomgemaal werkt. Om het bezoekersaantal te kunnen vergroten is het Stoomgemaal op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich aangetrokken voelen tot stoomtechniek en dus doen zij een oproep in het programma van Gelderland helpt.

